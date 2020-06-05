Hercai’nin Cihan Şadoğlu’su Serdar Özer bakın kiminle evliymiş!

Atv ekranlarında yayınlanmaya başladığı günden beri Cuma akşamlarının vazgeçilmezi olan Hercai, oyuncu kadrosuyla da dikkatleri üzerine çekti. Dizi yayınlandığı her bölümüyle reytinglere damga vururken oyuncuların özel hayatı da sosyal medyada mercek altın alındı. Hercai'de Cihan Şadoğlu karakterine hayat veren Serdar Özer'in özel hayatını araştıranlar, yakışıklı oyuncunun eşinin görünce çok şaşırdı. İşte merak edenler için Hercai'nin Cihan Şadoğlu'su Serdar Özer'in eşi...