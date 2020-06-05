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Haberler Galeri Hercai’nin Cihan Şadoğlu’su Serdar Özer bakın kiminle evliymiş!

Hercai’nin Cihan Şadoğlu’su Serdar Özer bakın kiminle evliymiş!

Atv ekranlarında yayınlanmaya başladığı günden beri Cuma akşamlarının vazgeçilmezi olan Hercai, oyuncu kadrosuyla da dikkatleri üzerine çekti. Dizi yayınlandığı her bölümüyle reytinglere damga vururken oyuncuların özel hayatı da sosyal medyada mercek altın alındı. Hercai'de Cihan Şadoğlu karakterine hayat veren Serdar Özer'in özel hayatını araştıranlar, yakışıklı oyuncunun eşinin görünce çok şaşırdı. İşte merak edenler için Hercai'nin Cihan Şadoğlu'su Serdar Özer'in eşi...

Giriş Tarihi: 05.06.2020 15:15 Güncelleme Tarihi: 05.06.2020 15:28
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Hercai’nin Cihan Şadoğlu’su Serdar Özer bakın kiminle evliymiş! GALERİ DEVAM EDİYOR

Atv'nin rekortmen dizisi Hercai'de Cihan Şadoğlu karakterine hayat veren Serdar Özer özel hayatıyla merak konusu oldu. Serdar Özer'in hayatını mercek altına alanlar yakışıklı oyuncunun eşinin görünce çok şaşırdı. İşte merak edenler için Hercai'nin Cihan Şadoğlu'su Serdar Özer'in eşi...

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Hercai’nin Cihan Şadoğlu’su Serdar Özer bakın kiminle evliymiş!

ÖZGÜR OZAN

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Hercai’nin Cihan Şadoğlu’su Serdar Özer bakın kiminle evliymiş!

ÖZGÜR OZAN VE EŞİ NESLİHAN UĞUR

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Hercai’nin Cihan Şadoğlu’su Serdar Özer bakın kiminle evliymiş!

ÖZGÜR OZAN VE EŞİ NESLİHAN UĞUR

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Hercai’nin Cihan Şadoğlu’su Serdar Özer bakın kiminle evliymiş!

ZAFER ERGİN