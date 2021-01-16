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Hercai’de Miran ve annesi ilk kez karşı karşıya! "Benden aldıklarını, geri veremezsin"

Hercai'nin yeni bölümü büyük bir merakla beklenirken, fragmanı heyecanı daha da arttırdı. Annesinin yaşadığını öğrenen ve büyük bir şok yaşayan Miran, ilk kez annesiyle karşı karşıya gelir. Pişmanlık içinde olan Azize ise kendi cezasını kendi vermeye kalkar. İşte Hercai'nin 55. bölümünde yaşanacaklar...

Giriş Tarihi: 16.01.2021 11:56 Güncelleme Tarihi: 16.01.2021 11:56
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Hercai’de Miran ve annesi ilk kez karşı karşıya! Benden aldıklarını, geri veremezsin

Dilşah'ın sağ salim Şadoğlu konağına gelmesiyle herkes şaşkındır. Annesinin yaşadığını öğrenen Miran ise şok olmuştur.

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Hercai’de Miran ve annesi ilk kez karşı karşıya! Benden aldıklarını, geri veremezsin

Azize'den annesinin, çocukluğunun ve tüm geçmişinin hesabını sormaya kararlıdır.

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Hercai’de Miran ve annesi ilk kez karşı karşıya! Benden aldıklarını, geri veremezsin

Azize ise pişmanlık içindedir, kendi cezasını kendi vermeye kalkar ve beklenmedik bir hamle yapar.

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Hercai’de Miran ve annesi ilk kez karşı karşıya! Benden aldıklarını, geri veremezsin

Yaşadığı travmanın etkisiyle aklı karmakarışık olan Dilşah'ın gelişi Zehra'yı da hayli zor durumda bırakmıştır.

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Hercai’de Miran ve annesi ilk kez karşı karşıya! Benden aldıklarını, geri veremezsin

Reyyan bir yandan var gücüyle Miran'a destek olmaya çalışırken bir yandan da Azize'ye bir teklifte bulunur.