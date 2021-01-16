Hercai’de Miran ve annesi ilk kez karşı karşıya! "Benden aldıklarını, geri veremezsin"

Hercai'nin yeni bölümü büyük bir merakla beklenirken, fragmanı heyecanı daha da arttırdı. Annesinin yaşadığını öğrenen ve büyük bir şok yaşayan Miran, ilk kez annesiyle karşı karşıya gelir. Pişmanlık içinde olan Azize ise kendi cezasını kendi vermeye kalkar. İşte Hercai'nin 55. bölümünde yaşanacaklar...