HERCAİ DİZİSİNDE BU HAFTA

Dilşah'ı karşısında gören Hazar şoktadır. Onu alıp köye götürür, ancak Zehra Dilşah'a büyük bir yalan söyleyerek oradan gitmesini sağlar. Hazar geldiği gibi aniden yok olan Dilşah'ın peşine düşerken onu ortaya çıkaran ve Cihan'dan öğrendikleri sayesinde elini hayli kuvvetlendirdiğini düşünen Füsun'un keyfi yerindedir. Ancak Fırat'ın ona hazırladığı büyük sürprizle sarsılacaktır. Bu sırada Miran'ın, Cihan'la ilgili gerçekleri ortaya çıkarmasıyla Şadoğlu konağında da işler karışmıştır. Reyyan hem Nasuh'tan hem de Azize'den geçmişin hesabını sorar. Miran ona söylenen büyük yalanla soluğu Azize'nin karşısında alırken Hazar'da Şadoğlu konağına geri döner. Bu dönüşle artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

HERCAİ 54. YENİ BÖLÜM CANLI İZLE

HERCAİ DİZİSİNDE GEÇEN HAFTA YAŞANANLAR

Miran'ın gözaltına alınması Şadoğulları'nda şok etkisi yaratmıştır. Reyyan bir yandan kaybettiği bebeğinin üzüntüsüyle sarsılırken bir yandan da Miran'dan haber alamamanın endişesi içindedir. Miran ise içine düştüğü durumdan kurtulmaya çalışır. Bu sırada hiç beklemediği biri ona yardım eder. Gizli düşmanını merak eden ve Reyyan'ı koruyabilmek için tedbir almak isteyen Miran iz sürer, tahminleri onu yine Azize Aslanbey'e götürecektir. Ancak bu kez yaşadıklarının sebebi bir başkasıdır. Kendi kanından, canından bir düşmanı vardır. İçine düştüğü durumdan kurtulmaya çalışan Azize'nin ise tek bir isteği vardır, oğlundan aldıklarını ona geri verebilmek. Başta da Dilşah'ı… Füsun Aslanbey'le ilgili gerçekleri öğrenmeye çalışan Hazar, Mahfuz'la konuşmaya gider. Ancak görüşme sonundan onu büyük bir sürpriz beklemektedir. Azize ve Nasuh gerçeğini öğrenen Cihan ne yapacak? Miran, Reyyan'a verdiği sözü tutabilecek mi?