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Bülent Ersoy’un yüzüne ne oldu? Paylaşımı takipçilerini korkuttu

Son dönemde sosyal medyayı aktif kullanmaya başlayan Bülent Ersoy, son paylaşımıyla takipçilerini korkuttu. Otomobilinin içerisindeyken çektiği fotoğrafını paylaşan Ersoy'un yüzündeki değişim dikkat çekti. Estetik yaptırdığı iddiaları gündeme gelirken gerçek çok geçmeden ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 16.01.2021 13:43 Güncelleme Tarihi: 16.01.2021 13:43
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Bülent Ersoy’un yüzüne ne oldu? Paylaşımı takipçilerini korkuttu

Son dönemde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Bülent Ersoy, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

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Bülent Ersoy’un yüzüne ne oldu? Paylaşımı takipçilerini korkuttu

Otomobilinin içerisindeyken çektiği selfiesini paylaşan Diva'nın son görüntüsü sosyal medyada çok konuşuldu.

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Bülent Ersoy’un yüzüne ne oldu? Paylaşımı takipçilerini korkuttu

Fotoğrafta Diva'nın yüzündeki değişim dikkat çekti. 'Estetik' söylentilerinin arından gerçek kısa bir süre sonra ortaya çıktı ve Ersoy'un uygulamanın filtresini kullandığı öğrenildi.

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Bülent Ersoy’un yüzüne ne oldu? Paylaşımı takipçilerini korkuttu

"ÇOK YÜKLÜ BİR BAĞIŞI KAYBETTİLER"

Ersoy geçtiğimiz aylarda ÇYDD'ye yapacağı bağış ile gündeme gelmişti. Ünlü sanatçı, Nişantaşı'ndaki bir mağazadan iki kürk satın almış ve gazetecilere toplam değeri 2.5 milyon lirayı bulan yirmi iki kürkünü Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne (ÇYDD) bağışlayacağını açıklamıştı. Ancak Diva, dernek yönetiminden hiç beklemediği bir karşılık almıştı.

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Bülent Ersoy’un yüzüne ne oldu? Paylaşımı takipçilerini korkuttu

Dernek, Ersoy'un kürk bağışını kabul etmeyeceklerini, "ÇYDD, tüzüğü gereği doğa, çevre ve canlı haklarına saygılı olmayı ilke edinmiştir. Bu nedenle hayvanların yaşam hakları ihlal edilerek elde edilen ürünler ve bunların bedelleri üzerinden yapılacak bir bağışı kabul etmemiz söz konusu değildir" diyerek duyurmuştu.