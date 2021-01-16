Can Yaman'ın montunun fiyatı dudak uçuklattı

Bir süredir İtalya'da olan ve özel hayatıyla gündemden düşmeyen Can Yaman, giyim tarzıyla da konuşulmaya devam ediyor. İtalya spor spikeri Diletta Leotta ile aşk yaşadığı haberleriyle gündeme gelen Yaman, Instagram'dan yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi. ATV kullanırken çekilmiş pozunu paylaşan Yaman'ın giydiği montun fiyatı dudak uçuklattı.