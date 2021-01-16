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Can Yaman'ın montunun fiyatı dudak uçuklattı

Bir süredir İtalya'da olan ve özel hayatıyla gündemden düşmeyen Can Yaman, giyim tarzıyla da konuşulmaya devam ediyor. İtalya spor spikeri Diletta Leotta ile aşk yaşadığı haberleriyle gündeme gelen Yaman, Instagram'dan yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi. ATV kullanırken çekilmiş pozunu paylaşan Yaman'ın giydiği montun fiyatı dudak uçuklattı.

Giriş Tarihi: 16.01.2021 11:32
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Can Yaman'ın montunun fiyatı dudak uçuklattı

Bir süredir İtalya'nın başkenti Roma'da bulunan Can Yaman, gerek özel hayatı gerekse de giyim tarzıyla gündemden düşmüyor.

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Can Yaman'ın montunun fiyatı dudak uçuklattı

İtalya'nın Roma şehrinde ATV tipi motor üzerinde poz veren Can Yaman, pozundan çok kombiniyle konuşuldu.

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Can Yaman'ın montunun fiyatı dudak uçuklattı

Can Yaman'ın giydiği Franko Armondi markalı kabanın fiyatı görenleri şaşkına çevirdi. Yaman'ın giydiği kürk yakalı kabanın 36.465 TL (4 bin 900 Dolar) olduğu ortaya çıktı.

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Can Yaman'ın montunun fiyatı dudak uçuklattı

OTELDE YAKALANDI

Öte yandan Can Yaman, geçtiğimiz hafta Ferzan Özpetek'in yönettiği reklam çekimi için İtalya'ya gitti. Yakışıklı oyuncu, Roma'daki bir otelde İtalyan spor spikeri Diletta Leotta ile sarmaş dolaş görüntülendi.

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Can Yaman'ın montunun fiyatı dudak uçuklattı

İtalyan magazin dergisi, "Türk oyuncu Can Yaman ile Diletta Leotta, Roma'nın merkezindeki büyük bir otelde beş gün geçirdiler" şeklinde haber yaptı.