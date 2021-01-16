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16 Ocak 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Can Yaman'ın montunun fiyatı dudak uçuklattı
Bir süredir İtalya'da olan ve özel hayatıyla gündemden düşmeyen Can Yaman, giyim tarzıyla da konuşulmaya devam ediyor. İtalya spor spikeri Diletta Leotta ile aşk yaşadığı haberleriyle gündeme gelen Yaman, Instagram'dan yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi. ATV kullanırken çekilmiş pozunu paylaşan Yaman'ın giydiği montun fiyatı dudak uçuklattı.
Giriş Tarihi: 16.01.2021 11:32
Bir süredir İtalya'nın başkenti Roma'da bulunan Can Yaman, gerek özel hayatı gerekse de giyim tarzıyla gündemden düşmüyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
İtalya'nın Roma şehrinde ATV tipi motor üzerinde poz veren Can Yaman, pozundan çok kombiniyle konuşuldu.
Can Yaman'ın giydiği Franko Armondi markalı kabanın fiyatı görenleri şaşkına çevirdi. Yaman'ın giydiği kürk yakalı kabanın 36.465 TL (4 bin 900 Dolar) olduğu ortaya çıktı.
OTELDE YAKALANDI
Öte yandan Can Yaman, geçtiğimiz hafta Ferzan Özpetek'in yönettiği reklam çekimi için İtalya'ya gitti. Yakışıklı oyuncu, Roma'daki bir otelde İtalyan spor spikeri Diletta Leotta ile sarmaş dolaş görüntülendi.
İtalyan magazin dergisi, "Türk oyuncu Can Yaman ile Diletta Leotta, Roma'nın merkezindeki büyük bir otelde beş gün geçirdiler" şeklinde haber yaptı.