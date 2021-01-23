Hercai’de Miran annesine kavuştu! Azize torununu koruyabilecek mi?

Atv'nin sevilen dizisi Hercai'nin 56. bölümünde yine heyecan dorukta! Azize'den geçmişin intikamını almak için kararlı olan Füsun, Harun'un vurulmasıyla bir kez daha bilenmişti. Olan biten her şeyden Azize'yi sorumlu tutan Füsun, intikamını almak için hedefine Miran'ı koyarken, Azize onu korumak için hayatını ortaya koydu. Dilşah'ın istediğini yerine getirmek için yola çıkan Miran ise yolu onu bekleyen kötü sürprizle karşılaştı. İşte Hercai'nin merakla beklenen 56. Bölümünde olacaklar...