Reklamı Kapat<\/div>',f.prepend(e)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
23 Ocak 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Hercai’de Miran annesine kavuştu! Azize torununu koruyabilecek mi? Hercai’de Miran annesine kavuştu! Azize torununu koruyabilecek mi?
Atv'nin sevilen dizisi Hercai'nin 56. bölümünde yine heyecan dorukta! Azize'den geçmişin intikamını almak için kararlı olan Füsun, Harun'un vurulmasıyla bir kez daha bilenmişti. Olan biten her şeyden Azize'yi sorumlu tutan Füsun, intikamını almak için hedefine Miran'ı koyarken, Azize onu korumak için hayatını ortaya koydu. Dilşah'ın istediğini yerine getirmek için yola çıkan Miran ise yolu onu bekleyen kötü sürprizle karşılaştı. İşte Hercai'nin merakla beklenen 56. Bölümünde olacaklar...
Giriş Tarihi: 23.01.2021 12:09
Azize'den geçmişin intikamını almaya kararlı olan Füsun, Harun'un vurulmasıyla bir kez daha bilenmiştir. Olan bitenden
GALERİ DEVAM EDİYOR
Azize'yi sorumlu tutar ve ona hayatının en büyük acısını yaşatmaya yemin eder.
Bu sırada Cihan ise Yaren'i koruyabilmek için Azize'ye karşı bir oyun kurar.
Dilşah'a ulaşabilmek için her yolu deneyen Miran, hepsi için çok önemli olacak bir karar alır.
Sevdiği adamın annesine kavuşabilmesini her şeyden çok isteyen Reyyan da bu kararda Miran'a destek olur.