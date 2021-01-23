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Hercai’de Miran annesine kavuştu! Azize torununu koruyabilecek mi?

Atv'nin sevilen dizisi Hercai'nin 56. bölümünde yine heyecan dorukta! Azize'den geçmişin intikamını almak için kararlı olan Füsun, Harun'un vurulmasıyla bir kez daha bilenmişti. Olan biten her şeyden Azize'yi sorumlu tutan Füsun, intikamını almak için hedefine Miran'ı koyarken, Azize onu korumak için hayatını ortaya koydu. Dilşah'ın istediğini yerine getirmek için yola çıkan Miran ise yolu onu bekleyen kötü sürprizle karşılaştı. İşte Hercai'nin merakla beklenen 56. Bölümünde olacaklar...

Giriş Tarihi: 23.01.2021 12:09
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Hercai’de Miran annesine kavuştu! Azize torununu koruyabilecek mi?

Azize'den geçmişin intikamını almaya kararlı olan Füsun, Harun'un vurulmasıyla bir kez daha bilenmiştir. Olan bitenden

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Hercai’de Miran annesine kavuştu! Azize torununu koruyabilecek mi?

Azize'yi sorumlu tutar ve ona hayatının en büyük acısını yaşatmaya yemin eder.

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Hercai’de Miran annesine kavuştu! Azize torununu koruyabilecek mi?

Bu sırada Cihan ise Yaren'i koruyabilmek için Azize'ye karşı bir oyun kurar.

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Hercai’de Miran annesine kavuştu! Azize torununu koruyabilecek mi?

Dilşah'a ulaşabilmek için her yolu deneyen Miran, hepsi için çok önemli olacak bir karar alır.

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Hercai’de Miran annesine kavuştu! Azize torununu koruyabilecek mi?

Sevdiği adamın annesine kavuşabilmesini her şeyden çok isteyen Reyyan da bu kararda Miran'a destek olur.