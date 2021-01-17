HERCAİ DİZİSİNDE BU HAFTA

Dilşah'ın sağ salim Şadoğlu konağına gelmesiyle herkes şaşkındır. Annesinin yaşadığını öğrenen Miran ise şok olmuştur. Azize'den annesinin, çocukluğunun ve tüm geçmişinin hesabını sormaya kararlıdır. Azize ise pişmanlık içindedir, kendi cezasını kendi vermeye kalkar ve beklenmedik bir hamle yapar. Yaşadığı travmanın etkisiyle aklı karmakarışık olan Dilşah'ın gelişi Zehra'yı da hayli zor durumda bırakmıştır. Reyyan bir yandan var gücüyle Miran'a destek olmaya çalışırken bir yandan da Azize'ye bir teklifte bulunur. Azize'nin düştüğü durum karşısında keyfi yerine gelen Füsun ise aldığı haberle şok olur.

HERCAİ 55. YENİ BÖLÜM CANLI İZLE

HERCAİ DİZİSİNDE GEÇEN HAFTA YAŞANANLAR

Dilşah'ı karşısında gören Hazar şoktadır. Onu alıp köye götürür, ancak Zehra Dilşah'a büyük bir yalan söyleyerek oradan gitmesini sağlar. Hazar geldiği gibi aniden yok olan Dilşah'ın peşine düşerken onu ortaya çıkaran ve Cihan'dan öğrendikleri sayesinde elini hayli kuvvetlendirdiğini düşünen Füsun'un keyfi yerindedir. Ancak Fırat'ın ona hazırladığı büyük sürprizle sarsılacaktır. Bu sırada Miran'ın, Cihan'la ilgili gerçekleri ortaya çıkarmasıyla Şadoğlu konağında da işler karışmıştır. Reyyan hem Nasuh'tan hem de Azize'den geçmişin hesabını sorar. Miran ona söylenen büyük yalanla soluğu Azize'nin karşısında alırken Hazar'da Şadoğlu konağına geri döner. Bu dönüşle artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.