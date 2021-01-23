Hercai 56. bölüm 2. fragmanı yayınlandı | "Herkesin kaybedeceği bir şey vardır..."

Hercai 56. bölüm fragmanı izle! Atv'nin sevilen dizisi Hercai'nin merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Harun'un vurulmasıyla bir kez daha bilenen Füsun'un Azize'den intikam almak için harekete geçtiği yeni bölüm fragmanına, "Herkesin kaybedeceği bir şey vardır..." sözleri damga vurdu. İşte Hercai'nin 56. bölüm fragmanı...

Azize'den geçmişin intikamını almaya kararlı olan Füsun, Harun'un vurulmasıyla bir kez daha bilenmiştir. Olan bitenden Azize'yi sorumlu tutar ve ona hayatının en büyük acısını yaşatmaya yemin eder. Bu sırada Cihan ise Yaren'i koruyabilmek için Azize'ye karşı bir oyun kurar. Dilşah'a ulaşabilmek için her yolu deneyen Miran, hepsi için çok önemli olacak bir karar alır. Sevdiği adamın annesine kavuşabilmesini her şeyden çok isteyen Reyyan da bu kararda Miran'a destek olur. Füsun'a engel olmak isteyen Azize, Hazar'ı ve Miran'ı koruyabilmek için hayatını ortaya koyarken Miran ise Dilşah'ın tek isteğini yerine getirmek üzere yola çıkar. Fakat onu bekleyen kötü bir sürpriz vardır.