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23 Ocak 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Maria ile Mustafa'nın yıldızı Jessica May: O yol yüzünden psikolojik tedavi gördüm Maria ile Mustafa'nın yıldızı Jessica May: O yol yüzünden psikolojik tedavi gördüm
Maria ile Mustafa dizisinde canlandırdığı rolle gönülleri fetheden Jessica May, çocukluk yıllarında yaşadığı korku dolayı anlattı. Olay nedeniyle psikolojik tedavi gördüğünü açıklayan May, "Brezilya'da öğrenciyken servis şoförü beni 'Çamur var' diyerek yolda bıraktı. Evimize uzak bir mesafedeydim. Bir de hava kararınca çok korktum. Yaşadığım travma yüzünden psikolojik tedavi gördüm." dedi
Giriş Tarihi: 23.01.2021 12:48
Türkiye'de rol aldığı dizilerle adını duyuran ve Maria ile Mustafa dizisindeki performansıyla gönülleri fetheden Jessica May, 1993 yılında Paranacity'de dünyaya geldi. Öğretmen bir anneyle çiftçi bir babanın kızı olan güzel oyuncu, 15 yaşında çiftlikten ayrılıp Sao Pailo şehrine yerleşti ve mankenlik yapmaya başladı.
GALERİ DEVAM EDİYOR İLKOKUL YILLARINDA TRAJİK OLAY
Daha sonra Türk dizilerinde oynayan ve fotoğrafçı Hüseyin Kara ile hayatını birleştiren May'in böylece Türkiye'deki kariyeri başladı. Son olarak atv dizisi 'Maria ile Mustafa'da rol alan ve her zaman neşeli tavırlarıyla dikkat çeken ünlü oyuncunun, ilkokul yıllarında başından trajik olayı anlattı.
O dönem ailesiyle birlikte çiftlikte yaşayan May, okula da buradan gidip geliyormuş. Ancak çiftlik yolu, kış şartlarında okula gidiş gelişlerde bazen kendisini zorluyormuş.
Güzel oyuncu, yine çok yağış olduğu bir günde başından geçen olayı şöyle anlattı: "İlkokula giderken okul servisi beni sabah alıp akşam eve bırakıyordu. Çiftlikte oturduğumuz için bizim yollarımız toprak yoldu. Bu, Türkiye'dekinden farklı bir toprak. Kızıl ve kum gibi. Böyle olunca çok yağmur yağdığı zaman çamurdan dolayı eve gitmek bazen zor olabiliyor. Çok yağmurlu bir günde okul servisi yolumuza girmek istemeyip beni toprak yolun başladığı yerde tek başıma indirmişti."
May, 7-8 yaşlarında yolda bir başına kalmıştı. Ne yapacağını şaşıran güzel oyuncu, önce yürümeye başladı ancak daha sonra olduğu yerde kalakaldığını söyledi. May, "Çok küçüktüm ve çok yağmur yağıyordu. Eve yürümeye başladım ama yolum uzundu ve korkmaya başlamıştım. Uzun bir süre sonra annemin bana doğru geldiğini gördüm ve oturup ağlamaya başladım. Tir tir titriyordum. O küçüklüğümde yaşadığım travma benim için hâlâ çok trajiktir" dedi.