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23 Ocak 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Şok iddia! Can Yaman Türkiye'yi terk ediyor
Rol aldığı dizilerle İtalya'da geniş bir hayran kitlesine ulaşan Can Yaman, bir süre önce reklam çekimleri için Roma'ya gitmişti. Ferzan Özpetek'in çektiği reklam filmi için İtalya'da olan Yaman, Diletta Leotta ile yeni bir aşka yelken açtı. Yakında 'Sandokan' isimli dizide başrolde yer alacak olan Can Yaman'ın hem yeni dizisi hem de İtalyan aşkı için Türkiye'yi terk edip Roma ile Napoli arasında mekik dokuyacağı iddia edildi.
Giriş Tarihi: 23.01.2021 10:59 Güncelleme Tarihi: 23.01.2021 10:59
Can Yaman, dünyaca ünlü yönetmen Ferzan Özpetek'in çektiği reklam filmi için gittiği İtalya'da Diletta Leotta ile yeni bir aşka yelken açtı. Bir süredir İtalya'da bulunan Can Yaman hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.
GALERİ DEVAM EDİYOR 'SANDOKAN' OLACAK
İtalyan spiker Diletta Leotta ile Roma'da baş başa romantik beş gün geçirdiği basına yansıyan yakışıklı oyuncu, bir anda ülkenin magazin gündemine geldi.
Takvim gazetesinde yer alan habere göre; yakında yine İtalya'da yayınlanacak 'Sandokan' isimli dizide başrolde yer alacak olan Can Yaman, önümüzdeki günlerde İstanbul'dan taşınıyor.
İtalyan basınına göre Napoli ile Roma arasında mekik dokuyacak olan 31 yaşındaki oyuncu, bu şehirlerde kalacağı yerleri de çoktan ayarlamış durumda.
'ESKİ SEVGİLİ' ŞOKU!
İtalyan güzel Diletta Leotta'nın, boksör olan eski sevgilisi Daniele Scardina ile olan aşk pozlarını sosyal medya hesabından silmemesi dikkatlerden kaçmadı.