Şok iddia! Can Yaman Türkiye'yi terk ediyor

Rol aldığı dizilerle İtalya'da geniş bir hayran kitlesine ulaşan Can Yaman, bir süre önce reklam çekimleri için Roma'ya gitmişti. Ferzan Özpetek'in çektiği reklam filmi için İtalya'da olan Yaman, Diletta Leotta ile yeni bir aşka yelken açtı. Yakında 'Sandokan' isimli dizide başrolde yer alacak olan Can Yaman'ın hem yeni dizisi hem de İtalyan aşkı için Türkiye'yi terk edip Roma ile Napoli arasında mekik dokuyacağı iddia edildi.