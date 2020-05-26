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Hekimoğlu’nun Zeynep’i Damla Colbay’ın fotoğrafı sosyal medyayı salladı

Hekimoğlu dizisinde Doktor Zeynep karakterine hayat veren Damla Colbay sosyal medyanın gündemine oturdu. Ateş Hekimoğlu'nun ekibindeki tek kadın olan Zeynep'e hayat veren Damla Colbay başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle adından söz ettirdi. Damla Colbay'ın ortaya çıkan çocukluk fotoğrafı ise sosyal medyayı salladı. İşte Damla Colbay'ın o fotoğrafı...

Giriş Tarihi: 26.05.2020 17:29 Güncelleme Tarihi: 26.05.2020 17:33
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Hekimoğlu’nun Zeynep’i Damla Colbay’ın fotoğrafı sosyal medyayı salladı

Hekimoğlu dizisinde Doktor Zeynep karakterine hayat veren Damla Colbay, başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle adından söz ettirirken ortaya çıkan çocukluk fotoğrafı sosyal medyayı salladı. İşte Damla Colbay ve birçok ünlü ismin çocukluk fotoğrafı...

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Hekimoğlu’nun Zeynep’i Damla Colbay’ın fotoğrafı sosyal medyayı salladı

AKIN AKINÖZÜ

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Hekimoğlu’nun Zeynep’i Damla Colbay’ın fotoğrafı sosyal medyayı salladı

AKIN AKINÖZÜ

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Hekimoğlu’nun Zeynep’i Damla Colbay’ın fotoğrafı sosyal medyayı salladı

KENAN İMİRZALİOĞLU

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Hekimoğlu’nun Zeynep’i Damla Colbay’ın fotoğrafı sosyal medyayı salladı

SERENAY SARIKAYA