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Hekimoğlu’nun Zeynep’i Damla Colbay’ın eski hali şoke etti! Görenler tanıyamadı

Hekimoğlu dizisinde Doktor Zeynep karakterine hayat veren Damla Colbay bu sezonun en çok konuşulan oyuncularından oldu. Kara Para Aşk dizisinde canlandırdığı Demet rolüyle televizyon dünyasına adım atan Damla Colbay, rol aldığı dizilerle kariyerindeki yükselişini sürdürdü. Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle ekranların vazgeçilmez isimlerinden olan Damla Colbay'ın yıllar içindeki değişimi ise herkesi şoke etti. İşte Damla Colbay'ın eski hali...

Giriş Tarihi: 01.09.2020 17:59 Güncelleme Tarihi: 01.09.2020 18:03
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Hekimoğlu’nun Zeynep’i Damla Colbay’ın eski hali şoke etti! Görenler tanıyamadı

Hekimoğlu dizisinde Doktor Zeynep karakterine hayat veren Damla Colbay, başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle adından söz ettirirken oyuncunun yıllar öncesine ait fotoğrafları herkesi şoke etti. İşte Damla Colbay ve birçok ünlü ismin yıllar içinde geçirdiği inanılmaz değişim...

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Hekimoğlu’nun Zeynep’i Damla Colbay’ın eski hali şoke etti! Görenler tanıyamadı

Burak Özçivit

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Hekimoğlu’nun Zeynep’i Damla Colbay’ın eski hali şoke etti! Görenler tanıyamadı

Burak Özçivit

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Hekimoğlu’nun Zeynep’i Damla Colbay’ın eski hali şoke etti! Görenler tanıyamadı

Burak Özçivit

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Hekimoğlu’nun Zeynep’i Damla Colbay’ın eski hali şoke etti! Görenler tanıyamadı

Burak Özçivit