Hekimoğlu’nun Zeynep’i Damla Colbay’ın eski hali şoke etti! Görenler tanıyamadı

Hekimoğlu dizisinde Doktor Zeynep karakterine hayat veren Damla Colbay bu sezonun en çok konuşulan oyuncularından oldu. Kara Para Aşk dizisinde canlandırdığı Demet rolüyle televizyon dünyasına adım atan Damla Colbay, rol aldığı dizilerle kariyerindeki yükselişini sürdürdü. Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle ekranların vazgeçilmez isimlerinden olan Damla Colbay'ın yıllar içindeki değişimi ise herkesi şoke etti. İşte Damla Colbay'ın eski hali...