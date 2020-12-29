Hekimoğlu’nun Mehmet Ali’si Kaan Yıldırım’ın babası görenleri şaşırttı!

Hekimoğlu dizisinde canlandırdığı Mehmet Ali karakteriyle ekranlara gelmeye devam eden Kaan Yıldırım, özel hayatıyla da son zamanların en çok konuşulan isimlerinden oldu. Hadise ile yaşadığı aşkla magazin dünyasının da yakından takibe aldığı Kaan Yıldırım, ailesiyle de merak konusu oldu. Ailesini ve özel hayatını kameralardan uzak tutan Kaan Yıldırım'ın babasıyla olan benzerliği görenleri şaşırttı. İşte Kaan Yıldırım'ın babası...