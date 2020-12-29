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Haberler Galeri Hekimoğlu’nun Mehmet Ali’si Kaan Yıldırım’ın babası görenleri şaşırttı!

Hekimoğlu’nun Mehmet Ali’si Kaan Yıldırım’ın babası görenleri şaşırttı!

Hekimoğlu dizisinde canlandırdığı Mehmet Ali karakteriyle ekranlara gelmeye devam eden Kaan Yıldırım, özel hayatıyla da son zamanların en çok konuşulan isimlerinden oldu. Hadise ile yaşadığı aşkla magazin dünyasının da yakından takibe aldığı Kaan Yıldırım, ailesiyle de merak konusu oldu. Ailesini ve özel hayatını kameralardan uzak tutan Kaan Yıldırım'ın babasıyla olan benzerliği görenleri şaşırttı. İşte Kaan Yıldırım'ın babası...

Giriş Tarihi: 29.12.2020 16:43 Güncelleme Tarihi: 29.12.2020 16:45
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Hekimoğlu’nun Mehmet Ali’si Kaan Yıldırım’ın babası görenleri şaşırttı!

Hekimoğlu dizisindeki Mehmet Ali karakteriyle adından söz ettiren Kaan Yıldırım, özel hayatıyla mercek altına alındı. Özel hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen Yıldırım'ın babasıyla olan benzerliği görenleri şaşırttı. İşte Kaan Yıldırım'ın babası Hakan Yıldırım...

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Hekimoğlu’nun Mehmet Ali’si Kaan Yıldırım’ın babası görenleri şaşırttı!

HADİSE

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Hekimoğlu’nun Mehmet Ali’si Kaan Yıldırım’ın babası görenleri şaşırttı!
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Hekimoğlu’nun Mehmet Ali’si Kaan Yıldırım’ın babası görenleri şaşırttı!
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Hekimoğlu’nun Mehmet Ali’si Kaan Yıldırım’ın babası görenleri şaşırttı!

EKİN MERT DAYMAZ