Hayatta Her Şey Var sunucusu Nur Viral’in nutku tutuldu! Seyircinin itirafı ile stüdyo buz kesti! “Kocam her gördüğü kadına…”

Nur Viral kimdir sorusunun cevabını internet kullanıcıları merak edip araştırmaya başladı. Beyaz TV'de hafta içi her gün Hayatta Her Şey Var programının sunuculuğunu yapan Nur Viral, sosyal medyada merak konusu oluyor. Başkan Erdoğan'ın Ekonomi Baş Danışmanı Cemil Ertem ile kısa süre evli kalmasıyla tanınan Viral ile ilgili, Nur Viral kimdir? Nur Viral kaç nereli ve kaç yaşında ? Nur Viral evli mi, kocası kim? Nur Viral ve Cemil Ertem boşandı mı? sorularına cevap aranırken ünlü sunucunun bugün yayınlanan programında yaşananlar da gündem oldu. Hayatta Her Şey Var adlı televizyon programına telefonla bağlanan bir kadın, kocasının 30 senedir kendisini aldattığını anlattı ve "Eşim bana 'dışarıda başka kadın bulamayınca sana geldim' itirafında bulundu." dedi. İhanete uğrayan kadının bu sözlerinin ardından stüdyo buz keserken sunucu Nur Viral'in de nutku tutuldu. İşte ayrıntılar...