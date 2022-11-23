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Hayatta Her Şey Var sunucusu Nur Viral’in nutku tutuldu! Seyircinin itirafı ile stüdyo buz kesti! “Kocam her gördüğü kadına…”

Nur Viral kimdir sorusunun cevabını internet kullanıcıları merak edip araştırmaya başladı. Beyaz TV'de hafta içi her gün Hayatta Her Şey Var programının sunuculuğunu yapan Nur Viral, sosyal medyada merak konusu oluyor. Başkan Erdoğan'ın Ekonomi Baş Danışmanı Cemil Ertem ile kısa süre evli kalmasıyla tanınan Viral ile ilgili, Nur Viral kimdir? Nur Viral kaç nereli ve kaç yaşında ? Nur Viral evli mi, kocası kim? Nur Viral ve Cemil Ertem boşandı mı? sorularına cevap aranırken ünlü sunucunun bugün yayınlanan programında yaşananlar da gündem oldu. Hayatta Her Şey Var adlı televizyon programına telefonla bağlanan bir kadın, kocasının 30 senedir kendisini aldattığını anlattı ve "Eşim bana 'dışarıda başka kadın bulamayınca sana geldim' itirafında bulundu." dedi. İhanete uğrayan kadının bu sözlerinin ardından stüdyo buz keserken sunucu Nur Viral'in de nutku tutuldu. İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 23.11.2022 15:14
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Hayatta Her Şey Var sunucusu Nur Viral’in nutku tutuldu! Seyircinin itirafı ile stüdyo buz kesti! “Kocam her gördüğü kadına…”

Nur Viral kimdir? Sunucu Nur Viral aslen nereli, kaç yaşında? gibi sorular merak konusu oldu. Öte yandan Nur Viral'in sunduğu Hayatta Her Şey Var programına bağlanan bir seyircinin itirafları da gündem oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Hayatta Her Şey Var sunucusu Nur Viral’in nutku tutuldu! Seyircinin itirafı ile stüdyo buz kesti! “Kocam her gördüğü kadına…”

Beyaz TV ekranlarında izleyicisiyle buluşan Hayatta Her Şey Var adlı programın bugün yayınlanan bölümünde akıllara durgunluk getiren bir olay yaşandı.

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Hayatta Her Şey Var sunucusu Nur Viral’in nutku tutuldu! Seyircinin itirafı ile stüdyo buz kesti! “Kocam her gördüğü kadına…”

Canlı yayına bağlanan bir kadın seyirci, 30 senedir aldatıldığını söyleyerek, başından geçenleri tek tek anlattı.

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Hayatta Her Şey Var sunucusu Nur Viral’in nutku tutuldu! Seyircinin itirafı ile stüdyo buz kesti! “Kocam her gördüğü kadına…”

"ONLAR ÇOK GÜZEL, SEN DEĞİLSİN"

Eşinin yolda gördüğü her kadına aşık olduğunu söyleyen 50 yaşındaki kadın, yaşadıklarını şu sözlerle aldattı:

"30 senedir evliyim. Dışarıda beni gören herkes çok güzel olduğumu söylüyor. Eşim yıllardır beni aldatıyor. 4 çocuğumuz var. Sadece bakışlarla aldatıyor, yatmıyor. Eşim başka kadınlara bakınca 'onlar çok güzel, sen değilsin' diyor. Ben güzel bir kadınım, kendime güveniyorum. Beni hep başka kadınlarla kıyaslıyor.

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Hayatta Her Şey Var sunucusu Nur Viral’in nutku tutuldu! Seyircinin itirafı ile stüdyo buz kesti! “Kocam her gördüğü kadına…”

"DIŞARIDA BAŞKA KADIN BULAMAYINCA SANA GELDİM"

"Eşimi evde tutmak için her şeyi yaptım. Eşim bana 'dışarıda başka kadın bulamayınca sana geldim' dedi. Bir ara boşanmış bir kadınla birlikte oldu. Kızım, eşimin o kadınla mesajlarını yakaladı. Ben iş arkadaşıdır o, sen kafanı karıştırma dedim.