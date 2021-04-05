Hayat Bilgisi’nin Pikaçusu’ydu! Kerem Kupacı herkesi şaşırttı!

Hayat Bilgisi dizisindeki 'Pikaçu Kerem' rolüyle bir döneme damgasını vuran Kerem Kupacı, Türkiye'den ayrılarak yurt dışında yaşamaya başladı. Londra'ya yerleşen oyuncu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla gündeme oturdu. Uzun süredir ekranlarda olmayan oyuncu, yurt dışına taşınma kararı aldı.

