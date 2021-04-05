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05 Nisan 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Hayat Bilgisi’nin Pikaçusu’ydu! Kerem Kupacı herkesi şaşırttı! Hayat Bilgisi’nin Pikaçusu’ydu! Kerem Kupacı herkesi şaşırttı!
Yayınlandığı dönemde ekrana damgasını vuran Hayat Bilgisi dizisinde rol alan Kerem Kupacı herkesi şaşırttı. Dizide, Perran Kutman'ın canlandırdığı Afet Hoca'nın kardeşi Pikaçu karakterine hayat veren Kerem Kupacı, yıllar sonra sosyal medya paylaşımıyla gündeme oturdu. Kerem Kupacı'yı yıllar sonra görenler adeta şoke oldu.
Giriş Tarihi: 05.04.2021 17:23
Hayat Bilgisi dizisindeki 'Pikaçu Kerem' rolüyle bir döneme damgasını vuran Kerem Kupacı, Türkiye'den ayrılarak yurt dışında yaşamaya başladı. Londra'ya yerleşen oyuncu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla gündeme oturdu. Uzun süredir ekranlarda olmayan oyuncu, yurt dışına taşınma kararı aldı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
İşleri nedeniyle zaman zaman İstanbul'a gelen oyuncu, son paylaşımıyla gündeme oturdu. Kerem Kupacı'nın yıllar içindeki değişimi şaşırttı.
İşte Kerem Kupacı ve birçok ünlü ismin yıllar içindeki değişimi…
Kerem Kupacı
Kerem Kupacı