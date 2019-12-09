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Hande Yener tanınmaz hale geldi! İşte Hande Yener’in yeni tarzı
Pop müziğin en önemli isimlerinden olan Hande Yener, müzikteki yirminci yılını özel bir albümle kutlayacak. Bu özel albüm için yepyeni bir tarza bürünen Hande Yener bambaşka biri haline geldi. Müziğinde ve tarzında sık sık yenilik yapan Yener "Değişim benim ilacım" diyerek yeni tarzını anlattı: "Tek bir formülü yok bunun. Kendime bakıyorum ve yenilik meraklısıyım."
Giriş Tarihi: 09.12.2019 16:54 Güncelleme Tarihi: 09.12.2019 17:38
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