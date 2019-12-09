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Hande Yener tanınmaz hale geldi! İşte Hande Yener’in yeni tarzı

Pop müziğin en önemli isimlerinden olan Hande Yener, müzikteki yirminci yılını özel bir albümle kutlayacak. Bu özel albüm için yepyeni bir tarza bürünen Hande Yener bambaşka biri haline geldi. Müziğinde ve tarzında sık sık yenilik yapan Yener "Değişim benim ilacım" diyerek yeni tarzını anlattı: "Tek bir formülü yok bunun. Kendime bakıyorum ve yenilik meraklısıyım."

Giriş Tarihi: 09.12.2019 16:54 Güncelleme Tarihi: 09.12.2019 17:38
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Hande Yener tanınmaz hale geldi! İşte Hande Yener’in yeni tarzı

Türk popunun sevilen isimlerinden olan Hande Yener, müzikteki 20'inci yılını yepyeni ve özel bir albümle kutlayacak.

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Hande Yener tanınmaz hale geldi! İşte Hande Yener’in yeni tarzı

Yeni albümüyle birlikte kariyerinin 20. yılında özel bir tarz oluşturan şarkıcı, "Değişim benim ilacım" diyerek yeni imajını "Tek bir formülü yok bunun. Kendime bakıyorum ve yenilik meraklısıyım" diyerek anlattı.

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Hande Yener tanınmaz hale geldi! İşte Hande Yener’in yeni tarzı

"YAPILMAMIŞI YAPMAK İÇİN ÇABA GÖSTERİYORUM"

Her geçen gün kendine özgü değişik tarzıyla dikkat çeken Hande Yener, "Tarz değiştirmek benim için kabuk değiştirmek gibi. Tecrübelerden faydalanıp yapılmamışı yapmak için çok çaba sarf ediyorum. Hem ruhen hem görsel olarak hem de müzik olarak değişim benim ilacım" dedi.

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Hande Yener tanınmaz hale geldi! İşte Hande Yener’in yeni tarzı

İşte Hande Yener'in imajındaki şaşırtan değişiklik…

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Hande Yener tanınmaz hale geldi! İşte Hande Yener’in yeni tarzı

Hande Yener