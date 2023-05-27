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Hande Erçel’le görüntülenen Hakan Sabancı’nın gergin anları! Muhabire sert çıktı! “Her seferinde konuşacak mıyız ama?”

Hande Erçel bir markanın yüzü olarak Cannes Film Festivali'ne katılmış, iş insanı sevgilisi Hakan Sabancı da yanına gidip müdavimi olduğu AMFAR Galası'na katılmıştı. El ele kameralara poz veren ikili dönüşte havalimanında objektiflere yakalandı. Görüntülenmekten rahatsız olan Sabancı "Komik olmaya başladı, ben artık biraz rahatsız oluyorum" diyerek sert çıktı.

Giriş Tarihi: 27.05.2023 12:14 Güncelleme Tarihi: 27.05.2023 12:20
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Hande Erçel’le görüntülenen Hakan Sabancı’nın gergin anları! Muhabire sert çıktı! “Her seferinde konuşacak mıyız ama?”

Yaşadıkları sürpriz aşkla isimlerinden sık sık söz ettiren Hande Erçel ile iş insanı Hakan Sabancı, geçtiğimiz günlerde Cannes Film Festivali'ne gitti.

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Hande Erçel’le görüntülenen Hakan Sabancı’nın gergin anları! Muhabire sert çıktı! “Her seferinde konuşacak mıyız ama?”

İkili, küresel AIDS salgınını engellemeyi amaçlayan amfAR'ın bağış gecesine el ele katıldı.

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Hande Erçel’le görüntülenen Hakan Sabancı’nın gergin anları! Muhabire sert çıktı! “Her seferinde konuşacak mıyız ama?”

Objektiflere birlikte poz veren ikiliye ilgi büyük oldu. Çifti birlikte görenler 'Evlilik yakın' yorumlarında bulundu.

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Hande Erçel’le görüntülenen Hakan Sabancı’nın gergin anları! Muhabire sert çıktı! “Her seferinde konuşacak mıyız ama?”

Daha önce birkaç kez havaalanında yakalanan çift, Cannes Film Festivali dönüşü yine havaalanında objektiflere yansıdı.

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Hande Erçel’le görüntülenen Hakan Sabancı’nın gergin anları! Muhabire sert çıktı! “Her seferinde konuşacak mıyız ama?”

Gazete Magazin'in haberine göre; söze ilk olarak Hande Erçel başladı ve şöyle konuştu:

"Çok yorgunuz. Çok güzel bir iş birliği için gittim. Çok keyifli geçti. Sonrasında da beraberdik. Tatlı geçti."