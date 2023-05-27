27 Mayıs 2023, Cumartesi
Hande Erçel’le görüntülenen Hakan Sabancı’nın gergin anları! Muhabire sert çıktı! “Her seferinde konuşacak mıyız ama?”
Hande Erçel bir markanın yüzü olarak Cannes Film Festivali'ne katılmış, iş insanı sevgilisi Hakan Sabancı da yanına gidip müdavimi olduğu AMFAR Galası'na katılmıştı. El ele kameralara poz veren ikili dönüşte havalimanında objektiflere yakalandı. Görüntülenmekten rahatsız olan Sabancı "Komik olmaya başladı, ben artık biraz rahatsız oluyorum" diyerek sert çıktı.
Giriş Tarihi: 27.05.2023 12:14 Güncelleme Tarihi: 27.05.2023 12:20
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