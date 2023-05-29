Hande Erçel Hakan Sabancı'nın çıkışıyla ilgili sessizliğini bozdu! “Her seferinde...”

"Keyifliydi. Seçim için döndük. Güzeldi. Her seferinde seninle böyle konuşacak mıyız ama? Ama yani her seferinde havaalanında aynı şartta biraz komik olmaya başladı. Komik olmaya başladı artık lütfen. Sadece havaalanında karşılaşıyoruz sanki sürekli seyahat ediyormuşuz gibi. Evet gittik geldik. Ben artık biraz rahatsız olmaya başladım."