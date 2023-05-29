29 Mayıs 2023, Pazartesi
Hande Erçel Hakan Sabancı'nın çıkışıyla ilgili sessizliğini bozdu! “Her seferinde...”
Hande Erçel bir markanın yüzü olarak Cannes Film Festivali'ne katılmış, sevgilisi Hakan Sabancı da güzel oyuncuyu yalnız bırakmamıştı. AMFAR Galası'na el ele katılan ikili ülkeye dönüşte kameralara yakalandı. Görüntülenmekten rahatsız olan "Komik olmaya başladı, ben artık biraz rahatsız oluyorum" diyerek gazetecilere sert çıktı. Sevgilisinin tepkisi sonrası gerilen Erçel'den ilk açıklama geldi.
Giriş Tarihi: 29.05.2023 13:24 Güncelleme Tarihi: 29.05.2023 13:24
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