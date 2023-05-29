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Hande Erçel Hakan Sabancı'nın çıkışıyla ilgili sessizliğini bozdu! “Her seferinde...”

Hande Erçel bir markanın yüzü olarak Cannes Film Festivali'ne katılmış, sevgilisi Hakan Sabancı da güzel oyuncuyu yalnız bırakmamıştı. AMFAR Galası'na el ele katılan ikili ülkeye dönüşte kameralara yakalandı. Görüntülenmekten rahatsız olan "Komik olmaya başladı, ben artık biraz rahatsız oluyorum" diyerek gazetecilere sert çıktı. Sevgilisinin tepkisi sonrası gerilen Erçel'den ilk açıklama geldi.

Giriş Tarihi: 29.05.2023 13:24 Güncelleme Tarihi: 29.05.2023 13:24
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Hande Erçel Hakan Sabancı’dan utandı? Muhabire tepkisi sonrası ilk açıklama geldi! “Her seferinde...”

Cannes Film Festivali'ne bir markanın davetlisi olarak giden Hande Erçel, tarzıyla gündeme oturmuştu.

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Hande Erçel Hakan Sabancı’dan utandı? Muhabire tepkisi sonrası ilk açıklama geldi! “Her seferinde...”

Festival paylaşımlarıyla büyük ilgi gören Erçel'e sonrasında sevgilisi Hakan Sabancı da eşlik etmişti. Ünlü çift AMFAR Galası'nda el ele kamera karşısına geçmişti.

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Hande Erçel Hakan Sabancı’dan utandı? Muhabire tepkisi sonrası ilk açıklama geldi! “Her seferinde...”

"SANKİ SÜREKLİ GEZİYORMUŞUZ GİBİ"

Ancak çiftin dönüşü epey tatsız oldu. Birlikte ilk görüntülerini havaalanında veren ünlü çift, Cannes dönüşü yine havaalanındaydı.

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Hande Erçel Hakan Sabancı’dan utandı? Muhabire tepkisi sonrası ilk açıklama geldi! “Her seferinde...”

Bu esnada sinirler gerilmişti. Daha önce de havaalanında görüntülenmelerine atıfta bulunan Hakan Sabancı şu sözleri kullanmıştı:

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Hande Erçel Hakan Sabancı’dan utandı? Muhabire tepkisi sonrası ilk açıklama geldi! “Her seferinde...”

"Keyifliydi. Seçim için döndük. Güzeldi. Her seferinde seninle böyle konuşacak mıyız ama? Ama yani her seferinde havaalanında aynı şartta biraz komik olmaya başladı. Komik olmaya başladı artık lütfen. Sadece havaalanında karşılaşıyoruz sanki sürekli seyahat ediyormuşuz gibi. Evet gittik geldik. Ben artık biraz rahatsız olmaya başladım."