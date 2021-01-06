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Haberler Galeri Hande Erçel ev halini paylaştı! Yarım saatte beğeni rekoru kırdı

Hande Erçel ev halini paylaştı! Yarım saatte beğeni rekoru kırdı

Son dönemin en çok konuşulan oyuncularından olan Hande Erçel, sosyal medyada da en çok takip edilen isimlerden biri oldu. Her yaptığıyla olay olan Erçel, son olarak Instagram hesabından ev halini paylaştı. Güzel oyuncunun paylaşımı yarım saatte 1 milyondan fazla beğeni aldı.

Giriş Tarihi: 06.01.2021 11:13 Güncelleme Tarihi: 06.01.2021 11:14
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Hande Erçel ev halini paylaştı! Yarım saatte beğeni rekoru kırdı

Her yaptığıyla adından söz ettiren Hande Erçel yine sosyal medyayı salladı.

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Hande Erçel ev halini paylaştı! Yarım saatte beğeni rekoru kırdı

Rol aldığı dizi ve reklam filmleriyle kariyerinde hızla yükselen Erçel, sosyal medyada da en çok takip edilen ünlülerden biri oldu.

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Hande Erçel ev halini paylaştı! Yarım saatte beğeni rekoru kırdı

Kerem Bürsin'le aşk yaşadığı haberleriyle de magazin gündeminden düşmeyen Erçel, son olarak sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafla adından söz ettirdi.

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Hande Erçel ev halini paylaştı! Yarım saatte beğeni rekoru kırdı

YARIM SAATTE 1 MİLYON BEĞENİ

Instagram'da 18 milyondan fazla takipçisi olan Hande Erçel, son olarak ev halini takipçilerinin beğenisine sundu.

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Hande Erçel ev halini paylaştı! Yarım saatte beğeni rekoru kırdı

Güzel oyuncunun paylaşımına yarım saatte 1 milyonun üzerinde beğeni geldi.