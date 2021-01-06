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07 Ocak 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Hande Erçel ev halini paylaştı! Yarım saatte beğeni rekoru kırdı Hande Erçel ev halini paylaştı! Yarım saatte beğeni rekoru kırdı
Son dönemin en çok konuşulan oyuncularından olan Hande Erçel, sosyal medyada da en çok takip edilen isimlerden biri oldu. Her yaptığıyla olay olan Erçel, son olarak Instagram hesabından ev halini paylaştı. Güzel oyuncunun paylaşımı yarım saatte 1 milyondan fazla beğeni aldı.
Giriş Tarihi: 06.01.2021 11:13 Güncelleme Tarihi: 06.01.2021 11:14
Her yaptığıyla adından söz ettiren Hande Erçel yine sosyal medyayı salladı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Rol aldığı dizi ve reklam filmleriyle kariyerinde hızla yükselen Erçel, sosyal medyada da en çok takip edilen ünlülerden biri oldu.
Kerem Bürsin'le aşk yaşadığı haberleriyle de magazin gündeminden düşmeyen Erçel, son olarak sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafla adından söz ettirdi.
YARIM SAATTE 1 MİLYON BEĞENİ
Instagram'da 18 milyondan fazla takipçisi olan Hande Erçel, son olarak ev halini takipçilerinin beğenisine sundu.
Güzel oyuncunun paylaşımına yarım saatte 1 milyonun üzerinde beğeni geldi.