Hande Erçel ev halini paylaştı! Yarım saatte beğeni rekoru kırdı

Son dönemin en çok konuşulan oyuncularından olan Hande Erçel, sosyal medyada da en çok takip edilen isimlerden biri oldu. Her yaptığıyla olay olan Erçel, son olarak Instagram hesabından ev halini paylaştı. Güzel oyuncunun paylaşımı yarım saatte 1 milyondan fazla beğeni aldı.