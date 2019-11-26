26 Kasım 2019, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Hande Ataizi ve Dinç Aydoğdu evlenmeye karar verdi! Teklifi oğlundan öğrendi

21 yaş küçük sevgilisi Dinç Aydoğdu ile magazin gündemine oturan Hande Ataizi'den müjdeli haber geldi. Evlilik teklifi aldığını söyleyen Ataizi çok mutlu olduklarını söyledi. Oğlu Leon ve Dinç Aydoğdu'nun birbirini çok sevdiğini ve iyi anlaştıklarını söyleyen Ataizi, "İkisi de birbirini çok seviyor. Oyun üzerine kurulu, tatlı bir ilişkileri var. Üçlü olunca güzel oldu. Evimizde güzel bir enerjimiz var" dedi. Evlilik teklifini oğlundan öğrendiğini söyleyen Ataizi sürpriz teklifi anlattı.

Giriş Tarihi: 26.11.2019 13:12 Güncelleme Tarihi: 26.11.2019 13:13
  • 1
  • 10
Hande Ataizi ve Dinç Aydoğdu evlenmeye karar verdi! Teklifi oğlundan öğrendi

Hande Ataizi, sevgilisi Dinç Aydoğdu'yla, oğlu Leon'u Rumeli Hisarı'ndaki futbol okuluna götürdü.

  • 2
  • 10
Hande Ataizi ve Dinç Aydoğdu evlenmeye karar verdi! Teklifi oğlundan öğrendi

Evlilik teklifi aldığını söyleyen oyuncu, "Dinç, oğlumla markete gitti. Geldiklerinde kapıyı açtım, Dinç'in elinde bir yüzük kutusu, Leon'un elinde çiçek ve o sırada saksafon çalmaya başladı.

  • 3
  • 10
Hande Ataizi ve Dinç Aydoğdu evlenmeye karar verdi! Teklifi oğlundan öğrendi

Ne diyeceğimi bilemediğim sırada oğlum, "Dinç hadi söylesene, 'aile olacağız' desene" dedi" açıklamasını yaptı.

  • 4
  • 10
Hande Ataizi ve Dinç Aydoğdu evlenmeye karar verdi! Teklifi oğlundan öğrendi

"EVDE HOŞ BİR ENERJİ VAR"

"Mutlu olduklarını söyleyen Ataizi, "İkisi de birbirini çok seviyor. Oyun üzerine kurulu, tatlı bir ilişkileri var. Üçlü olunca güzel oldu. Evimizde güzel bir enerjimiz var. İnsanın çocuğu olunca daha dikkatli hareket ediyor."

  • 5
  • 10
Hande Ataizi ve Dinç Aydoğdu evlenmeye karar verdi! Teklifi oğlundan öğrendi

"Kararlarımda, Leon daha ön planda oluyor. O, bizimle başka mutlu, babasına gittiği zaman ayrı... Böyle ikiye bölünüyor ama mutlu olduğu için sorun kalmıyor" diye konuştu."