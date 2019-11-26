Hande Ataizi ve Dinç Aydoğdu evlenmeye karar verdi! Teklifi oğlundan öğrendi

21 yaş küçük sevgilisi Dinç Aydoğdu ile magazin gündemine oturan Hande Ataizi'den müjdeli haber geldi. Evlilik teklifi aldığını söyleyen Ataizi çok mutlu olduklarını söyledi. Oğlu Leon ve Dinç Aydoğdu'nun birbirini çok sevdiğini ve iyi anlaştıklarını söyleyen Ataizi, "İkisi de birbirini çok seviyor. Oyun üzerine kurulu, tatlı bir ilişkileri var. Üçlü olunca güzel oldu. Evimizde güzel bir enerjimiz var" dedi. Evlilik teklifini oğlundan öğrendiğini söyleyen Ataizi sürpriz teklifi anlattı.