Hakan Ural'ın sağlıkçılara yönelik "yersin dayağı" sözlerine tepki yağdı

"HAKLIYKEN HAKSIZ ÇIKMAMAK İÇİN KADINLARLA TARTIŞMAYA GİRMEYİN"

Canlı yayında gündemle alakalı konular üzerine konuşan Hakan Ural, doktora şiddet olayının görüntülerini izledikten sonra şunları söyledi: "Kadınlara davranırken dikkatli olun. Sizin bağırdığınız kadın; birinin karısı, birinin kızı, birinin kız kardeşi. Bazı kadınlar var siz ona haklı ya da haksız şiddet uygularsan bir erkek olarak, sırf erkek olmak kontenjanından haksız çıkıyorsun. Şimdi benim karım eve gelip ağlayıp 'Bana birisi bağırdı' dediğinde ya da kızım gelip ağlasa ben artık doğruyu ya da haklıyı sorgulamıyorum. Ben size söyleyeyim siz de bilin. Haklıyken haksız çıkarsınız. Bu da şu demek değil; iş yapmanıza mani olacak, bir mobbinge de maruz kalacağınız anlamına gelmiyor. Haklıyken haksız çıkmamak için kadınlarla çok polemiğe girmeyin. O durumda 'Hanımefendi bu tavrınız hiç hoş değil, ben size işlem yapmayacağım' deyin. O orada bağırıp çağırırsın siz sabır gösterin. Karısı eve gelip ağlayarak 'O adam bana bağırdı' dediğinde o koca 'Ne oldu?' diye sormuyor. Gidip kafasını gözünü kırar."