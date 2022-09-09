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Hakan Ural “Beni o büyüttü” demişti! Üvey babası herkesi şaşırttı

Hakan Ural uzun süredir görüşmediği babası Selçuk Ural'ın açıklamalarıyla gündeme oturdu. Selçuk Ural'ın "Yıllarca ona sahip çıktım ama artık görüşmüyoruz" sözleriyle oğlunu hedef aldı. Magazin gündemine oturan açıklamalar sonrası Hakan Ural'ın özel hayatı araştırılıyor. Son olarak Hakan Ural'ın "Beni o büyüttü" dediği üvey babası Hikmet Uzun gündem oldu. Peki, Hakan Ural'ın üvey babası Hikmet Uzun kimdir?

Giriş Tarihi: 09.09.2022 16:10 Güncelleme Tarihi: 09.09.2022 16:11
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Hakan Ural “Beni o büyüttü” demişti! Üvey babası herkesi şaşırttı

Şimdilerde sunuculuğunu yaptığı sabah programıyla ekranda yer alan Hakan Ural, geçtiğimiz günlerde babası Selçuk Ural'ın yaptığı açıklamalar sonrası gündeme oturmuştu.

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Hakan Ural “Beni o büyüttü” demişti! Üvey babası herkesi şaşırttı

Ural, oğlu Hakan Ural'ın annesi için "Çok çapkındım, bir gece bir bayanla beraber oldum ve bir daha da görmedim. Sonra 'çocuğum var' diyerek çıktı" ifadelerini kullandı.

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Hakan Ural “Beni o büyüttü” demişti! Üvey babası herkesi şaşırttı

Selçuk Ural, DNA testi yaptırmasına ilişkin "Kızım için böyle bir DNA testi istemedim çünkü annesiyle evliydim. Ben çok çapkın ve çok hızlı yaşamış bir insanım. Bunu da tüm o devir bilir. Binlerce flörtüm oldu. Bir gece bir bayanla beraber oldum ve bir daha da görmedim. Sonra 'çocuğum var' diyerek çıktı. Kadın, Hakan'ı doğurduktan sonra karşıma çıktı. Ben Hakan'ı alıp lunaparklara götürüyordum ama çocuk davamız 8-10 sene sürdü" diye konuştu.

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Hakan Ural “Beni o büyüttü” demişti! Üvey babası herkesi şaşırttı

Babası Selçuk Ural'ın açıklamalarının ardından sessizliğini koruyan Hakan Ural'ın her fırsatta 'Rahmetli babam' olarak hitap ettiği üvey babası gündeme geldi.

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Hakan Ural “Beni o büyüttü” demişti! Üvey babası herkesi şaşırttı

Peki, Hakan Ural'ın üvey babası kimdir? İşte detaylar…