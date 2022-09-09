09 Eylül 2022, Cuma
Hakan Ural “Beni o büyüttü” demişti! Üvey babası herkesi şaşırttı
Hakan Ural uzun süredir görüşmediği babası Selçuk Ural'ın açıklamalarıyla gündeme oturdu. Selçuk Ural'ın "Yıllarca ona sahip çıktım ama artık görüşmüyoruz" sözleriyle oğlunu hedef aldı. Magazin gündemine oturan açıklamalar sonrası Hakan Ural'ın özel hayatı araştırılıyor. Son olarak Hakan Ural'ın "Beni o büyüttü" dediği üvey babası Hikmet Uzun gündem oldu. Peki, Hakan Ural'ın üvey babası Hikmet Uzun kimdir?
Giriş Tarihi: 09.09.2022 16:10 Güncelleme Tarihi: 09.09.2022 16:11
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