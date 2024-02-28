28 Şubat 2024, Çarşamba
Hadise'nin yeni aşkı ortaya çıktı! Kendisinden 10 yaş küçük sevgilisiyle yakalandı! Bakın kimmiş...
38 yaşındaki ünlü şarkıcı Hadise, sadece kariyeriyle değil, özel hayatıyla da adından söz ettiriyor. Mehmet Dinçerler ile 5 aylık evliliğin ardından ayrılan Hadise, şimdi ise aradığı aşkı bulduğu kişiyle gündeme geldi. Ünlü şarkıcı, Etiler'de bir mekanda sarmaş dolaş dans ederken görüntülendi. Peki Hadise'nin sevgilisi kim? İşte yeni aşkı...
Giriş Tarihi: 28.02.2024 12:37 Güncelleme Tarihi: 28.02.2024 12:37
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