Hadise'nin yeni aşkı ortaya çıktı! Kendisinden 10 yaş küçük sevgilisiyle yakalandı! Bakın kimmiş...

38 yaşındaki ünlü şarkıcı Hadise, sadece kariyeriyle değil, özel hayatıyla da adından söz ettiriyor. Mehmet Dinçerler ile 5 aylık evliliğin ardından ayrılan Hadise, şimdi ise aradığı aşkı bulduğu kişiyle gündeme geldi. Ünlü şarkıcı, Etiler'de bir mekanda sarmaş dolaş dans ederken görüntülendi. Peki Hadise'nin sevgilisi kim? İşte yeni aşkı...