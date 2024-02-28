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Haberler Galeri Hadise'nin yeni aşkı ortaya çıktı! Kendisinden 10 yaş küçük sevgilisiyle yakalandı! Bakın kimmiş...

Hadise'nin yeni aşkı ortaya çıktı! Kendisinden 10 yaş küçük sevgilisiyle yakalandı! Bakın kimmiş...

38 yaşındaki ünlü şarkıcı Hadise, sadece kariyeriyle değil, özel hayatıyla da adından söz ettiriyor. Mehmet Dinçerler ile 5 aylık evliliğin ardından ayrılan Hadise, şimdi ise aradığı aşkı bulduğu kişiyle gündeme geldi. Ünlü şarkıcı, Etiler'de bir mekanda sarmaş dolaş dans ederken görüntülendi. Peki Hadise'nin sevgilisi kim? İşte yeni aşkı...

Giriş Tarihi: 28.02.2024 12:37 Güncelleme Tarihi: 28.02.2024 12:37
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Hadise’nin yeni aşkı ortaya çıktı! Kendisinden 10 yaş küçük sevgilisiyle yakalandı! Bakın kimmiş...

Ünlü şarkıcı Hadise, 2022'de nikah masasına oturduğu Mehmet Dinçerler'le aynı yıl içinde boşanmıştı. Magazin gündeminden düşmeyen Hadise, yeni bir aşk iddiasıyla adından söz ettiriyor.

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Hadise’nin yeni aşkı ortaya çıktı! Kendisinden 10 yaş küçük sevgilisiyle yakalandı! Bakın kimmiş...

Muhabir Online'da yer alan habere göre, 38 yaşındaki ünlü sanatçı Hadise, Etiler'de bir mekanda kendisinden 10 yaş küçük bir iş insanıyla sarmaş dolaş dans ederken yakalandı.

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Hadise’nin yeni aşkı ortaya çıktı! Kendisinden 10 yaş küçük sevgilisiyle yakalandı! Bakın kimmiş...

Hadise, ünlü iş insanı Yalçın Ayaydın'la eşi Tunay Ayaydın'ın 28 yaşındaki oğlu Mert Ayaydın ile görüntülendi. İkilinin dans ederken birbirini öpmesi ve çevredeki kimseye de aldırış etmemesi dikkat çekti.

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Hadise’nin yeni aşkı ortaya çıktı! Kendisinden 10 yaş küçük sevgilisiyle yakalandı! Bakın kimmiş...

İşte başta Hadise olmak üzere ünlü isimlerin sevgilileri ve eşleri...

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Hadise’nin yeni aşkı ortaya çıktı! Kendisinden 10 yaş küçük sevgilisiyle yakalandı! Bakın kimmiş...

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