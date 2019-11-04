Hadise’den sosyal medyaya damga vuran paylaşım: Her şeyin başı aşk

Geçtiğimiz gün Kıbrıs'ta sahneye çıkan Hadise, konser sırasında izleyiciler arasında dikkatini çeken bir çifti sahneye çıkardı. Konserden en özel anları takipçileriyle paylaşan Hadise bu çifti de paylaşımları arasına ekledi. Ünlü şarkıcı Hadise'yi etkileyen çift. Hadise, 'birbirlerini bırakmadan, dans ederek eşlik ettiler ki özellikle sahneye davet ettim' dedi ve o çift için şunları söyledi...