Hadise ve Kaan Yıldırım aşkında bomba iddia! Aynı evde…

Hadise ve Kaan Yıldırım aşkı magazin gündemine bomba gibi düştü. Hadise'nin önceki gün paylaşım yaptığı köpeğin oyuncu Kaan Yıldırım'a ait olduğunun ortaya çıkması, sürpriz aşkı ortaya çıkarmıştı. Hekimoğlu dizisinde rol alan Kaan Yıldırım ile Hadise'nin aşk yaşadığı haberleri konuşulurken sürpriz aşkla ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Yaklaşık bir aydır birlikte olan ikilinin aynı evde yaşadığı iddia edildi.