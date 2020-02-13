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Hadise ve Kaan Yıldırım aşkında bomba iddia! Aynı evde…

Hadise ve Kaan Yıldırım aşkı magazin gündemine bomba gibi düştü. Hadise'nin önceki gün paylaşım yaptığı köpeğin oyuncu Kaan Yıldırım'a ait olduğunun ortaya çıkması, sürpriz aşkı ortaya çıkarmıştı. Hekimoğlu dizisinde rol alan Kaan Yıldırım ile Hadise'nin aşk yaşadığı haberleri konuşulurken sürpriz aşkla ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Yaklaşık bir aydır birlikte olan ikilinin aynı evde yaşadığı iddia edildi.

Giriş Tarihi: 13.02.2020 10:25 Güncelleme Tarihi: 13.02.2020 10:30
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Hadise ve Kaan Yıldırım aşkında bomba iddia! Aynı evde…

Sosyal medya ve magazin gündemi, şarkıcı Hadise ile oyuncu Kaan Yıldırım'ın aşk haberleriyle çalkalanırken çift hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.

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Hadise ve Kaan Yıldırım aşkında bomba iddia! Aynı evde…

Hadise Açıkgöz'ün, 'Hekimoğlu' dizisinde rol alan Kaan Yıldırım'la aşk yaşadığı ortaya çıktı. İkilinin gizli saklı sürdürdükleri ilişkiyi ele veren, sosyal medyada paylaştıkları fotoğraflar oldu.

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Hadise ve Kaan Yıldırım aşkında bomba iddia! Aynı evde…

Hadise'nin Instagram hesabından kalp emojileri ile paylaştığı fotoğrafta yanında görülen köpeğin, Kaan Yıldırım'ın köpeği olduğu dikkatli takipçilerin gözünden kaçmadı.

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Hadise ve Kaan Yıldırım aşkında bomba iddia! Aynı evde…

Hürriyet'in haberine göre; sürpriz ilişkinin bir ay önce başladığı ve Kaan Yıldırım'ın, Hadise'nin İstinye'deki evinde kaldığı öğrenildi.

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Hadise ve Kaan Yıldırım aşkında bomba iddia! Aynı evde…

Güzel şarkıcı, geçtiğimiz günlerde "Yalnızlıktan sıkıldınız mı?" sorusuna "Kim diyor yalnız olduğumu? Biri olsa da söylemem" cevabını vermişti.