Hadise ve Kaan Yıldırım aşkı bitti! Birbirlerini sildiler

Yılın aşkına imza atan Hadise ve Kaan Yıldırım hakkında çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Geçtiğimiz hafta koronavirüse yakalanan Hadise'nin evleri ayırmasının ardından çiftin ilişkilerini bitirdiği iddiası gündeme bomba gibi düştü. Evlilik hazırlığı yaptığı konuşulan Hadise ve Kaan Yıldırım'ın birbirlerini silmeleri de ayrılık iddialarını güçlendirdi.