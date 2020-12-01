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01 Aralık 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Hadise ve Kaan Yıldırım aşkı bitti! Birbirlerini sildiler Hadise ve Kaan Yıldırım aşkı bitti! Birbirlerini sildiler
Yılın aşkına imza atan Hadise ve Kaan Yıldırım hakkında çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Geçtiğimiz hafta koronavirüse yakalanan Hadise'nin evleri ayırmasının ardından çiftin ilişkilerini bitirdiği iddiası gündeme bomba gibi düştü. Evlilik hazırlığı yaptığı konuşulan Hadise ve Kaan Yıldırım'ın birbirlerini silmeleri de ayrılık iddialarını güçlendirdi.
Giriş Tarihi: 01.12.2020 09:00 Güncelleme Tarihi: 01.12.2020 09:04
Aşklarıyla bu yıla damga vuran Hadise ve Kaan Yıldırım hakkında şok bir iddia ortaya atıldı. Geçtiğimiz hafta evlerini ayıran çiftin ilişkilerine de son verdiği öne sürüldü.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Geçtiğimiz hafta Covid-19'a yakalanan Hadise, sevgilisi Kaan Yıldırım'ın yanından ayrılıp kendi evine geçmişti. Kendisini karantinaya alan Hadise'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Hadise ve Kaan Yıldırım çifti hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.
Snob Magazin'in haberine göre ünlü ikilinin, hastalık nedeniyle evleri ayırdıktan sonra ilişkilerine de son verdiği iddia edildi.
Hadise ve Kaan Yıldırım'ın Instagram'dan da birbirlerini takip etmeyi bırakmaları dikkat çekti. Kaan Yıldırım'ın köpeği Benek adına açılan Instagram hesabı da geçtiğimiz haftalarda sürpriz bir şekilde kapatılmıştı.