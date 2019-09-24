Hadise küvet pozuyla sosyal medyayı salladı! İşte Hadise'nin olay olan fotoğrafı

Hadise sosyal medya hesabından attığı fotoğraflarla gündemde kalmaya devam ediyor. Şarkıları ve klipleri kadar Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla da dikkatleri üzerine çeken Hadise, küvet pozuyla sosyal medyayı salladı. Geçtiğimiz hafta Instagram hesabının takipçi sayısı 10 milyona ulaşan Hadise, konserinden bir video paylaşmıştı. Video ile magazin dünyasını sallayan Hadise, şimdi de küvette verdiği pozuyla olay oldu. İşte Hadise'nin küvet pozu.