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Hadise küvet pozuyla sosyal medyayı salladı! İşte Hadise'nin olay olan fotoğrafı

Hadise sosyal medya hesabından attığı fotoğraflarla gündemde kalmaya devam ediyor. Şarkıları ve klipleri kadar Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla da dikkatleri üzerine çeken Hadise, küvet pozuyla sosyal medyayı salladı. Geçtiğimiz hafta Instagram hesabının takipçi sayısı 10 milyona ulaşan Hadise, konserinden bir video paylaşmıştı. Video ile magazin dünyasını sallayan Hadise, şimdi de küvette verdiği pozuyla olay oldu. İşte Hadise'nin küvet pozu.

Giriş Tarihi: 24.09.2019 16:17 Güncelleme Tarihi: 24.09.2019 16:21
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Hadise küvet pozuyla sosyal medyayı salladı! İşte Hadise'nin olay olan fotoğrafı

Küvet pozu veren Hadise, sosyal medyanın konuşulan ismi oldu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündemde kalan Hadise, küvette çektirdiği fotoğrafla olay oldu. İşte Hadise'nin küvet pozu.

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Hadise küvet pozuyla sosyal medyayı salladı! İşte Hadise'nin olay olan fotoğrafı
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Hadise küvet pozuyla sosyal medyayı salladı! İşte Hadise'nin olay olan fotoğrafı

Küvet pozuyla gündeme oturan Hadise'nin diğer fotoğrafları da mercek altına alındı. Sevenleri tarafından adeta her fotoğrafı beğeni yağmuruna tutulan Hadise'nin makyajsız fotoğrafları dikkat çekti. İşte Hadise ve diğer ünlülerin makyajsız fotoğrafları.

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Hadise küvet pozuyla sosyal medyayı salladı! İşte Hadise'nin olay olan fotoğrafı

Hande Erçel, 'makyajsız fotoğraf paylaşım' akımına katıldı.

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Hadise küvet pozuyla sosyal medyayı salladı! İşte Hadise'nin olay olan fotoğrafı

İşte Hande Erçel ve ünlülerin makyajsız fotoğrafları.