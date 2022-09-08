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Hadise ile Mehmet Dinçerler arasındaki krizin nedeni belli oldu! Aileler devreye girdi

Hadise ve Mehmet Dinçerler arasındaki kriz magazin gündemine oturdu. Geçtiğimiz günlerde İzmir'de sahne alan Hadise "Küçük Bir Yoldayım" şarkısını söylerken gözyaşlarına boğulmuş, o görüntü evliliğinde sorun olduğu iddialarını gündeme getirmişti. Dinçerler'in alyansını takmaması ayrılık dedikodularını alevlendirdi. Hadise ile Mehmet Dinçerler'in küslüğünün sebebi ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 08.09.2022 09:04 Güncelleme Tarihi: 08.09.2022 09:04
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Hadise ile Mehmet Dinçerler arasındaki krizin nedeni belli oldu! Aileler devreye girdi

Hadise ve Mehmet Dinçerler'in evliliğinde kriz olduğu haberleri magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

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Hadise ile Mehmet Dinçerler arasındaki krizin nedeni belli oldu! Aileler devreye girdi

Geçtiğimiz günlerde verdiği konser sırasında gözyaşlarına boğulan Hadise hakkında çeşitli iddialar ortaya atılmıştı.

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Hadise ile Mehmet Dinçerler arasındaki krizin nedeni belli oldu! Aileler devreye girdi

Bir süredir aralarında sorun olduğu konuşulan ünlü çift, son günlerde sergiledikleri tavırlarla dedikoduları alevlendirdi.

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Hadise ile Mehmet Dinçerler arasındaki krizin nedeni belli oldu! Aileler devreye girdi

Bir süredir eşiyle görüntülenmeyen Hadise, Dinçerler'in 23 Ağustos'taki yaş gününde de hiçbir paylaşım yapmadı.

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Hadise ile Mehmet Dinçerler arasındaki krizin nedeni belli oldu! Aileler devreye girdi

HADİSE YÜZÜĞÜ ÇIKARDI

Hadise evlendikten sonra verdiği tüm konserlerinde Mehmet Dinçerler'in evlilik teklifi sırasında hediye ettiği 3 milyon TL'lik pırlanta yüzüğü hep taktı.