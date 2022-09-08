Hadise ile Mehmet Dinçerler arasındaki krizin nedeni belli oldu! Aileler devreye girdi

Hadise ve Mehmet Dinçerler arasındaki kriz magazin gündemine oturdu. Geçtiğimiz günlerde İzmir'de sahne alan Hadise "Küçük Bir Yoldayım" şarkısını söylerken gözyaşlarına boğulmuş, o görüntü evliliğinde sorun olduğu iddialarını gündeme getirmişti. Dinçerler'in alyansını takmaması ayrılık dedikodularını alevlendirdi. Hadise ile Mehmet Dinçerler'in küslüğünün sebebi ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...