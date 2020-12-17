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Haberler Galeri Hadise ile ayrılığın ardından Kaan Yıldırım’dan ilk paylaşım geldi! O detay dikkat çekti

Hadise ile ayrılığın ardından Kaan Yıldırım’dan ilk paylaşım geldi! O detay dikkat çekti

Hadise ve Kaan Yıldırım ayrılığı magazin gündemine bomba gibi düşerken ikiliden yeni haberler gelmeye devam ediyor. Aşklarıyla bu yıla damga vuran çift, Hadise'nin yaptığı ayrılık açıklamasının ardından yeniden dikkatleri üzerine çekmişti. Ayrılığın ardından sessizliğini koruyan Kaan Yıldırım'dan ilk paylaşım geldi. Yıldırım'ın paylaşımındaki detay çekti.

Giriş Tarihi: 17.12.2020 16:40 Güncelleme Tarihi: 17.12.2020 16:44
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Hadise ile ayrılığın ardından Kaan Yıldırım’dan ilk paylaşım geldi! O detay dikkat çekti

Bu yılın başlarında aşk yaşamaya başlayan Hadise ile Kaan Yıldırım'ın ilişkisi" 10 ayda üç kriz atlatmış, çift her defasında barışmıştı.

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Hadise ile ayrılığın ardından Kaan Yıldırım’dan ilk paylaşım geldi! O detay dikkat çekti

İddiaya göre; Hadise, geçtiğimiz günlerde bir anda parladı. Yıldırım'ın alttan almaya çalışma çabaları sonuç vermedi. Pop yıldızı evi terk etti.

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Hadise ile ayrılığın ardından Kaan Yıldırım’dan ilk paylaşım geldi! O detay dikkat çekti

Hadise ayrılık açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Aşk çok güzel, her şey aşkla güzel… Herkesin yaşaması, yaşamaktan korkmaması gereken tek duygu. Ama bazen aşk olsa da olmuyor… Bu yüzden bu kararı almak ve sizinle paylaşmak istedim. Kaan Yıldırım ile yaşadığım ilişkiyi noktalandırmış bulunuyorum. Kendisine hayatında başarı ve mutluluk dilerim… Hep söylerim bizi aşk ve sevgi kurtaracak, aşk hep olsun. Kendinize iyi bakın."

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Hadise ile ayrılığın ardından Kaan Yıldırım’dan ilk paylaşım geldi! O detay dikkat çekti

Ayrılık sonrası herhangi bir açıklama yapmayan Kaan Yıldırım, Instagram hesabından birlikte çekildikleri fotoğrafı silmişti.

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Hadise ile ayrılığın ardından Kaan Yıldırım’dan ilk paylaşım geldi! O detay dikkat çekti

İLK PAYLAŞIM

24 Aralık'ta 34 yaşına girecek olan Kaan Yıldırım, sosyal medyada ayrılık sonrası ilk paylaşımını yaptı.