Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
17 Aralık 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Hadise ile ayrılığın ardından Kaan Yıldırım’dan ilk paylaşım geldi! O detay dikkat çekti Hadise ile ayrılığın ardından Kaan Yıldırım’dan ilk paylaşım geldi! O detay dikkat çekti
Hadise ve Kaan Yıldırım ayrılığı magazin gündemine bomba gibi düşerken ikiliden yeni haberler gelmeye devam ediyor. Aşklarıyla bu yıla damga vuran çift, Hadise'nin yaptığı ayrılık açıklamasının ardından yeniden dikkatleri üzerine çekmişti. Ayrılığın ardından sessizliğini koruyan Kaan Yıldırım'dan ilk paylaşım geldi. Yıldırım'ın paylaşımındaki detay çekti.
Giriş Tarihi: 17.12.2020 16:40 Güncelleme Tarihi: 17.12.2020 16:44
Bu yılın başlarında aşk yaşamaya başlayan Hadise ile Kaan Yıldırım'ın ilişkisi" 10 ayda üç kriz atlatmış, çift her defasında barışmıştı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
İddiaya göre; Hadise, geçtiğimiz günlerde bir anda parladı. Yıldırım'ın alttan almaya çalışma çabaları sonuç vermedi. Pop yıldızı evi terk etti.
Hadise ayrılık açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Aşk çok güzel, her şey aşkla güzel… Herkesin yaşaması, yaşamaktan korkmaması gereken tek duygu. Ama bazen aşk olsa da olmuyor… Bu yüzden bu kararı almak ve sizinle paylaşmak istedim. Kaan Yıldırım ile yaşadığım ilişkiyi noktalandırmış bulunuyorum. Kendisine hayatında başarı ve mutluluk dilerim… Hep söylerim bizi aşk ve sevgi kurtaracak, aşk hep olsun. Kendinize iyi bakın."
Ayrılık sonrası herhangi bir açıklama yapmayan Kaan Yıldırım, Instagram hesabından birlikte çekildikleri fotoğrafı silmişti.
İLK PAYLAŞIM
24 Aralık'ta 34 yaşına girecek olan Kaan Yıldırım, sosyal medyada ayrılık sonrası ilk paylaşımını yaptı.