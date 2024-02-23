Hababam Sınıfı'nın Kıvırcık Ömer'i Talip Güran'ın son hali ortaya çıktı! O artık bambaşka bir hayat yaşıyor...

"Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor" filmi, oyuncularıyla unutulmaz bir yer edinmiş durumda. Bu filmin dikkat çeken karakterlerinden biri de kıvırcık saçlarıyla tanınan Ömer karakterini canlandıran oyuncu Talip Güran'dı. Ancak, oyunculuğu bırakan Güran'ın yıllar içindeki değişimi merak konusu oldu. Usta oyuncu şimdilerde bambaşka bir işle uğraşıyor. İşte Talip Güran'ın son hali ve yeni mesleği...