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Haberler Galeri Hababam Sınıfı'nın Kıvırcık Ömer'i Talip Güran'ın son hali ortaya çıktı! O artık bambaşka bir hayat yaşıyor...

Hababam Sınıfı'nın Kıvırcık Ömer'i Talip Güran'ın son hali ortaya çıktı! O artık bambaşka bir hayat yaşıyor...

"Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor" filmi, oyuncularıyla unutulmaz bir yer edinmiş durumda. Bu filmin dikkat çeken karakterlerinden biri de kıvırcık saçlarıyla tanınan Ömer karakterini canlandıran oyuncu Talip Güran'dı. Ancak, oyunculuğu bırakan Güran'ın yıllar içindeki değişimi merak konusu oldu. Usta oyuncu şimdilerde bambaşka bir işle uğraşıyor. İşte Talip Güran'ın son hali ve yeni mesleği...

Giriş Tarihi: 23.02.2024 14:57 Güncelleme Tarihi: 23.02.2024 14:57
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Hababam Sınıfı’nın Kıvırcık Ömer’i Talip Güran’ın son hali ortaya çıktı! O artık bambaşka bir hayat yaşıyor...

Yeşilçam'ın efsanevi yapımlarından biri olan Hababam Sınıfı'nın beşinci serisi "Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor"da Kıvırcık Ömer karakteriyle hafızalarına kazınmış olan Talip Güran, son haliyle gündemde.

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Hababam Sınıfı’nın Kıvırcık Ömer’i Talip Güran’ın son hali ortaya çıktı! O artık bambaşka bir hayat yaşıyor...

Yıllar önce yayınlanmasına rağmen hala televizyonlarda sevilerek izlenen "Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor" filminde canlandırdığı Kıvırcık Ömer karakteriyle tanınan Talip Güran, şimdiki haliyle gündeme geldi.

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Hababam Sınıfı’nın Kıvırcık Ömer’i Talip Güran’ın son hali ortaya çıktı! O artık bambaşka bir hayat yaşıyor...

Hababam Sınıfı serisindeki başarısından sonra ekranlarda pek görünmeyen Güran, şu anda Bodrum'da hayatını sürdürüyor. Marangozluk mesleğine yönelen Güran, Gümüşlük Mahallesi Dereköy'de kendi marangoz atölyesini açarak renkli tahta sandalye üretimine başladı.

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Hababam Sınıfı’nın Kıvırcık Ömer’i Talip Güran’ın son hali ortaya çıktı! O artık bambaşka bir hayat yaşıyor...

Gündüzleri marangozluk işiyle uğraşan Güran, aynı bölgede bir restoran da işletiyor. Geceleri ise restoranında misafirlerini ağırlıyor.

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Hababam Sınıfı’nın Kıvırcık Ömer’i Talip Güran’ın son hali ortaya çıktı! O artık bambaşka bir hayat yaşıyor...

Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor, Kemal Sunal'ın yer almadığı ilk Hababam Sınıfı filmdir ve Münir Özkul ise son kez bulunmuştur. Yerli yapımın yönetmenliğini Kartal Tibet üstlendi, yapımcılığını ise Nahit Ataman ve Ertem Eğilmez yürütmüştür. Hababam sınıfı Dokuz Doğuruyor filminin başrollerinde ise Münir Özkul, Adile Naşit, Şevket Altuğ, Perran Kutman gibi isimler yer almıştır. Film 1978 yılından seyirci karşısına çıktı.