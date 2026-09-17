Berlin’de başlayan aşk Adana’ya uzanıyor! Güneşin Doğduğu Yer’in ilk bölümünde neler olacak?
Berlin Duvarı'nın yıkıldığı gün yolları kesişen Kenan ve Leyla'nın büyük aşkı, 90'ların Adana'sına uzanıyor. Ailesiyle aşkı arasında kalan Kenan'ın ve bu ilişki için neleri göze alacağı merak edilen Leyla'nın hikâyesi, Güneşin Doğduğu Yer ile bu akşam ATV ekranına geliyor.
ATV'nin yeni sezonu, birbirinden iddialı yapımlarla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
Yeni diziler arasına eklenen Güneşin Doğduğu Yer, güçlü oyuncu kadrosu ve dikkat çeken hikâyesiyle sezonun merak edilen yapımları arasında yer alıyor.
BU AKŞAM EKRANDA
Başrollerini Burak Özçivit ve Beyza Gümülcine'nin paylaştığı Güneşin Doğduğu Yer, bu akşam ilk bölümüyle ekrana geliyor.
1. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
BERLİN'DE BAŞLAYAN KARŞILAŞMA
Berlin Duvarı'nın yıkıldığı o meşhur günde fotoğraf çekmek için olayların ortasına giren Leyla'nın yolu Kenan'la kesişir. Annesi Alman, babası Türk olan Leyla, iyilik meleği bir genç kadındır. Türk babası tarafından küçük yaşta terk edilmesi, Leyla'nın hayatında derin izler bırakırken kardeşi Suzi ise onun en hassas noktalarından biridir.
LEYLA'NIN "ASLA" DEDİĞİ AŞK
Ve Leyla'nın "asla" dediği şey gerçekleşir; bir Türk erkeğine âşık olur. Yıldırım hızıyla büyüyen bu aşk, ikisinin de hayatını değiştirecek güçlü bir bağa dönüşür.
KENAN'IN AİLESİ VE AŞKI ARASINDA BÜYÜK SINAVI
Adana'nın varlıklı ve köklü ailelerinden birinin oğlu olan Kenan için ise Leyla'dan vazgeçmek kolay değildir. Ailesine ve köklerine bağlı olan Kenan, bir yanda ailesine karşı taşıdığı sorumluluklar, diğer yanda Leyla'ya duyduğu büyük aşkla karşı karşıya kalır.
BERLİN'DEN ADANA'YA UZANAN BÜYÜK AŞK
Kenan ve Leyla'nın Berlin'de başlayan büyük aşkı, 90'ların Adana'sına uzanırken iki farklı dünyanın kapıları da birbirine açılır. Kenan'ın ailesine olan bağlılığı ile Leyla'ya duyduğu büyük aşk arasında nasıl bir yol çizeceği, Leyla'nın ise bu aşk için neleri göze alacağı büyük merak uyandıracak.