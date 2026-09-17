GÜNEŞİN DOĞDUĞU YER'DE KİM, KİMDİR? KENAN KOZAN (Burak Özçivit): Varlıklı bir ailenin ikinci oğlu olmasına rağmen ailenin bel kemiği ve göz bebeğidir. İyi, hakkaniyetli ve sorumluluk sahibi bir iş adamıdır. Almanya'da tanıştığı Leyla'ya âşık olması, bugüne kadar ailesi ve kendisi için doğru bildiği pek çok şeyi sorgulamasına neden olacaktır.

LEYLA BREGER (Beyza Gümülcine): Yarı Alman olan Leyla, ailesini terk edip giden Türk babasının bıraktığı güvensizlik duygusuyla büyümüştür. Bir Türk erkeği olan Kenan'a âşık olması ise onu en büyük korkularıyla yüzleşmek zorunda bırakacaktır.

CELADET KOZAN (Sibel Taşçıoğlu): Namıdiğer Demir Leydi... Kendi doğrularıyla çocuklarının hayatına yön veren, kontrolü elinde tutmayı seven güçlü bir kadındır. Ailesine son derece bağlıdır ancak söz konusu ailesinin düzeni ve geleceği olduğunda sınırları oldukça serttir.

DEVRAN ATAHANLI (Devrim Yakut): Varlıklı ve güçlü bir kadın olan Devran, kocasının ölümünün ardından aile işlerini oğlu Ceyhun'a devretmiştir. Celadet'in aksine iş hayatına doğrudan müdahil olmaz ancak ailesinde olup biten hiçbir şey gözünden kaçmaz. Celadet'le yıllara dayanan çok yakın bir dostluğu vardır.