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Berlin’de başlayan aşk Adana’ya uzanıyor! Güneşin Doğduğu Yer’in ilk bölümünde neler olacak?

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Berlin Duvarı'nın yıkıldığı gün yolları kesişen Kenan ve Leyla'nın büyük aşkı, 90'ların Adana'sına uzanıyor. Ailesiyle aşkı arasında kalan Kenan'ın ve bu ilişki için neleri göze alacağı merak edilen Leyla'nın hikâyesi, Güneşin Doğduğu Yer ile bu akşam ATV ekranına geliyor.

Berlin’de başlayan aşk Adana’ya uzanıyor! Güneşin Doğduğu Yer’in ilk bölümünde neler olacak? 1

ATV'nin yeni sezonu, birbirinden iddialı yapımlarla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Yeni diziler arasına eklenen Güneşin Doğduğu Yer, güçlü oyuncu kadrosu ve dikkat çeken hikâyesiyle sezonun merak edilen yapımları arasında yer alıyor.

BU AKŞAM EKRANDA

Başrollerini Burak Özçivit ve Beyza Gümülcine'nin paylaştığı Güneşin Doğduğu Yer, bu akşam ilk bölümüyle ekrana geliyor.

Berlin’de başlayan aşk Adana’ya uzanıyor! Güneşin Doğduğu Yer’in ilk bölümünde neler olacak? 2

1. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

BERLİN'DE BAŞLAYAN KARŞILAŞMA

Berlin Duvarı'nın yıkıldığı o meşhur günde fotoğraf çekmek için olayların ortasına giren Leyla'nın yolu Kenan'la kesişir. Annesi Alman, babası Türk olan Leyla, iyilik meleği bir genç kadındır. Türk babası tarafından küçük yaşta terk edilmesi, Leyla'nın hayatında derin izler bırakırken kardeşi Suzi ise onun en hassas noktalarından biridir.

Berlin’de başlayan aşk Adana’ya uzanıyor! Güneşin Doğduğu Yer’in ilk bölümünde neler olacak? 3

LEYLA'NIN "ASLA" DEDİĞİ AŞK

Ve Leyla'nın "asla" dediği şey gerçekleşir; bir Türk erkeğine âşık olur. Yıldırım hızıyla büyüyen bu aşk, ikisinin de hayatını değiştirecek güçlü bir bağa dönüşür.

GÜNEŞİN DOĞDUĞU YER 1. BÖLÜM FRAGMANI
Berlin’de başlayan aşk Adana’ya uzanıyor! Güneşin Doğduğu Yer’in ilk bölümünde neler olacak? 4

KENAN'IN AİLESİ VE AŞKI ARASINDA BÜYÜK SINAVI

Adana'nın varlıklı ve köklü ailelerinden birinin oğlu olan Kenan için ise Leyla'dan vazgeçmek kolay değildir. Ailesine ve köklerine bağlı olan Kenan, bir yanda ailesine karşı taşıdığı sorumluluklar, diğer yanda Leyla'ya duyduğu büyük aşkla karşı karşıya kalır.

GÜNEŞİN DOĞDUĞU YER 1. BÖLÜM YENİ FRAGMANI YAYINLANDI
Berlin’de başlayan aşk Adana’ya uzanıyor! Güneşin Doğduğu Yer’in ilk bölümünde neler olacak? 5

BERLİN'DEN ADANA'YA UZANAN BÜYÜK AŞK

Kenan ve Leyla'nın Berlin'de başlayan büyük aşkı, 90'ların Adana'sına uzanırken iki farklı dünyanın kapıları da birbirine açılır. Kenan'ın ailesine olan bağlılığı ile Leyla'ya duyduğu büyük aşk arasında nasıl bir yol çizeceği, Leyla'nın ise bu aşk için neleri göze alacağı büyük merak uyandıracak.

Berlin’de başlayan aşk Adana’ya uzanıyor! Güneşin Doğduğu Yer’in ilk bölümünde neler olacak? 6

GÜNEŞİN DOĞDUĞU YER'DE KİM, KİMDİR?

KENAN KOZAN (Burak Özçivit): Varlıklı bir ailenin ikinci oğlu olmasına rağmen ailenin bel kemiği ve göz bebeğidir. İyi, hakkaniyetli ve sorumluluk sahibi bir iş adamıdır. Almanya'da tanıştığı Leyla'ya âşık olması, bugüne kadar ailesi ve kendisi için doğru bildiği pek çok şeyi sorgulamasına neden olacaktır.

Berlin’de başlayan aşk Adana’ya uzanıyor! Güneşin Doğduğu Yer’in ilk bölümünde neler olacak? 7

LEYLA BREGER (Beyza Gümülcine): Yarı Alman olan Leyla, ailesini terk edip giden Türk babasının bıraktığı güvensizlik duygusuyla büyümüştür. Bir Türk erkeği olan Kenan'a âşık olması ise onu en büyük korkularıyla yüzleşmek zorunda bırakacaktır.

Berlin’de başlayan aşk Adana’ya uzanıyor! Güneşin Doğduğu Yer’in ilk bölümünde neler olacak? 8

CELADET KOZAN (Sibel Taşçıoğlu): Namıdiğer Demir Leydi... Kendi doğrularıyla çocuklarının hayatına yön veren, kontrolü elinde tutmayı seven güçlü bir kadındır. Ailesine son derece bağlıdır ancak söz konusu ailesinin düzeni ve geleceği olduğunda sınırları oldukça serttir.

Berlin’de başlayan aşk Adana’ya uzanıyor! Güneşin Doğduğu Yer’in ilk bölümünde neler olacak? 9

DEVRAN ATAHANLI (Devrim Yakut): Varlıklı ve güçlü bir kadın olan Devran, kocasının ölümünün ardından aile işlerini oğlu Ceyhun'a devretmiştir. Celadet'in aksine iş hayatına doğrudan müdahil olmaz ancak ailesinde olup biten hiçbir şey gözünden kaçmaz. Celadet'le yıllara dayanan çok yakın bir dostluğu vardır.

Berlin’de başlayan aşk Adana’ya uzanıyor! Güneşin Doğduğu Yer’in ilk bölümünde neler olacak? 10

CEYHUN ATAHANLI (Görkem Sevindik): Adana'nın en varlıklı ailelerinden Atahanlı ailesinin büyük oğludur. Babasının ölümünün ardından aile işlerinin başına geçmiş; kardeşi gibi gördüğü Kenan'la kurduğu ortaklık sayesinde iki ailenin gücünü daha da büyütmüştür. Kenan'ın Leyla'yla olan beraberliği ve sonrasında yaşanacaklar, Ceyhun için de büyük bir kardeşlik ve aile sınavı olacaktır.

Berlin’de başlayan aşk Adana’ya uzanıyor! Güneşin Doğduğu Yer’in ilk bölümünde neler olacak? 11

HANZADE ATAHANLI (Hilal Anay): Atahanlı ailesinin prensesi, Ceyhun'un kardeşidir. Güçlü ve varlıklı bir ailede büyümenin verdiği özgüvenle istediği şeyi elde etmeye alışmıştır. Kaybetmeye alışık olmaması, onun en güçlü olduğu kadar en kırılgan tarafıdır.

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Berlin’de başlayan aşk Adana’ya uzanıyor! Güneşin Doğduğu Yer’in ilk bölümünde neler olacak? 12

OYUNCU KADROSU

Kenan — Burak Özçivit
Celadet — Sibel Taşçıoğlu
Ceyhun — Görkem Sevindik
Leyla — Beyza Gümülcine
Hanzade — Hilal Anay
İhsan — Muharrem Türkseven
Gül — Bahar Süer
Munise — Nazlıcan Demir

Berlin’de başlayan aşk Adana’ya uzanıyor! Güneşin Doğduğu Yer’in ilk bölümünde neler olacak? 13

Suzi — Çağıl Aydıner
Zeki — İlker Yavuz Aksakal
Medet — Kenan Civiniz
Ahsen — Sahra Gümüş
Cezmi — Meriç Özkaya
Şennur — Gamze Bayraktaroğlu
Hikmet — Alper Kut
Havva — Ezgi Bektaş
Alev — Yeliz Doğramacılar
Devran — Devrim Yakut
Heybet Dede — Ali Erkazan

Burak Özçivit ve Beyza Gümülcineden ilk kareler BURAK ÖZÇİVİT VE BEYZA GÜMÜLCİNE'DEN İLK KARELER
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