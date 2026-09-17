Aşk ve Taht’ta dengeleri değiştiren gelişme! Alaeddin, Destina’yı saraya getirdi

Aşk ve Taht'ın 2. bölümünde Alaeddin'in Destina'yı Konya Sarayı'na getirmesi dengeleri değiştirdi. Destina gerçek kimliğini saklamaya çalışırken Alaeddin, kendisine kurulan pusunun ardındaki ihaneti çözmek için harekete geçti.

ATV'nin, Bozdağ Film'in üstlendiği, proje tasarımı ve yapımcılığı Mehmet Bozdağ'a ait olan, yönetmen koltuğunda Yağmur Taylan, Durul Taylan ve Cem Toluay'ın oturduğu, senaryosunu Serdar Özönalan ve Hasan Erimez'in kaleme aldığı yeni dizisi Aşk ve Taht, dün akşam ikinci bölümüyle ekrana geldi. Yeni bölümde Alaeddin'in Destina'yı Konya Sarayı'na getirmesi dengeleri değiştirirken, Destina'nın gerçek kimliğini saklama mücadelesi ve Alaeddin'in kendisine kurulan pusunun ardındaki ihaneti çözme çabası bölümün öne çıkan gelişmeleri oldu.

2. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

ALAEDDİN, DESTİNA'YI KONYA SARAYI'NA GETİRDİ Uçurumun kenarında karşı karşıya gelen Alaeddin ve Destina arasındaki gerilim devam etti. Alaeddin, yıllar önce karşısına çıkan gözleri unutmadığını söylerken Destina, kimliğini gizlemek için düşmanlığından vazgeçmedi. Alaeddin'in sorularına rağmen neden ona saldırdığını ve kimlerden hesap sorduğunu açıklamadı. Alaeddin ise Destina'nın kendisini öldürme fırsatı olduğu hâlde bunu yapmamasından şüphelendi ve karşısındaki kadının geçmişinde aradığı kişi olabileceğini düşündü. Alaeddin'in elinden kaçmayı başaran Destina'nın özgürlüğü uzun sürmedi. Ormanda yeniden karşı karşıya gelen ikili arasında yaşanan mücadelede Destina yaralandı. Alaeddin, kendisini düşmanı olarak gören Destina'yı öldürmek yerine yarasını sardı. Alaeddin, gerçekleri öğrenmek için Destina'yı yanında Konya'ya götürmeye karar verdi. Destina'nın elleri bağlı hâlde saraya getirilmesi herkesi şaşırttı. Melike, Alaeddin'in yanında gördüğü genç kadından ilk andan itibaren huzursuz olurken Celaleddin ise Destina'yı karşısında görünce büyük bir korkuya kapıldı. Destina da kardeşi Arakel'in Alaeddin'e kurduğu pusuda Celaleddin'in rolünü bilse de ikisi de durumu belli etmedi. Alaeddin, Destina'nın Kalonoros'la bağlantısını anlamaya çalıştı. Destina, kendisini "Kalisa" adında bir köylü kızı olarak tanıtarak gerçeği sakladı. Alaeddin buna inanmadı ve Destina'ya sakladığı gerçekleri yakında ortaya çıkaracağını açıkça söyledi.

DESTİNA VE MELİKE İLK KEZ KARŞI KARŞIYA GELDİ Melike'nin huzursuzluğu, Alaeddin ile Destina arasındaki bağı fark ettikçe daha da arttı. Alaeddin'in Kalonoros Prensesi'ni istediğini söylemesi sarayda yeni bir krize neden oldu. Melike duyduklarına inanmak istemezken Hünkâr da Alaeddin ile Melike'nin evliliğini hatırlatarak duruma tepki gösterdi. Destina'nın sözleri, zaten ertelenen evlilik nedeniyle gerilen Melike'nin öfkesini daha da büyüttü. Aile sofrasında tansiyon giderek yükseldi. Alaeddin, Destina ile Celaleddin'i özellikle karşı karşıya getirerek aralarında bir bağ olup olmadığını anlamaya çalıştı. Destina ve Celaleddin birbirlerini tanıdıklarını belli etmezken Melike'nin dikkati Alaeddin ile Destina'nın bakışlarına takıldı. Destina'nın Alaeddin'in yemeğini kendi elleriyle hazırladığını söylemesi üzerine Melike, düşmanının elinden yemek yemeyeceğini söyleyerek tavrını açıkça ortaya koydu. Alaeddin'in Destina'yı affetmesini kabullenemeyen Melike'nin kıskançlığı artık gizlenemez hâle geldi. Hünkâr, Melike'ye Ümmühan Hatun'un karşısında durmak yerine sarayda gücünü artırması gerektiğini söyledi. Melike, saraydaki yerini sağlamlaştırmak için kendi mücadelesini vermeye başladı.

ALAEDDİN, SARAYDAKİ İHANETİN PEŞİNE DÜŞTÜ Destina'nın saraya gelişi Celaleddin için büyük bir tehlike yarattı. Alaeddin, pusunun arkasında saraydan birinin olduğunu düşündüğünü Destina'ya açıkça söyledi ve hainin adını vermesi karşılığında onu serbest bırakmayı teklif etti. Destina, gerçeği söylemesi hâlinde Kalonoros'un ve ailesinin tehlikeye gireceğini bildiği için sustu. Celaleddin de daha önce gönderdiği mesajla Destina'yı bu konuda tehdit etmişti. Celaleddin, kendisini korumak için Ayaba'nın desteğine sığındı. Ancak Alaeddin'in pusuyla bağlantılı askerleri ele geçirmesi ikiliyi zor durumda bıraktı. Ayaba, kendisine bağlı askerleri susturmak için onların idam edilmesini isterken Alaeddin beklenmedik bir karar verdi. Askerleri öldürmek yerine ordudan attı ve sürgüne gönderdi. Alaeddin'in hamlesiyle Ayaba'nın yıllardır kurduğu düzen ilk kez sarsılmaya başladı. Celaleddin, Alaeddin'in kendisine giderek yaklaştığını gördükçe başka yollar aradı. Bir yandan halkın gözündeki itibarını güçlendirmeye çalışırken diğer yandan Destina'nın gerçek kimliğini Ayaba'dan bile sakladı. Kalonoros Prensesi'nin kimliğinin kendi elindeki önemli bir koz olduğunu düşünen Celaleddin, Alaeddin gerçeğe ulaşmadan kendisini kurtarmanın yollarını aradı. AŞK VE TAHT 2. BÖLÜM İZLE