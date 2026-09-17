Almeda Baylan, Güllü’nün ölüm gecesini anlattı: "Ben de davetliydim, vicdan azabı çekiyorum"
Güllü'nün ölümüne ilişkin 1 Ekim'de görülecek ilk duruşma öncesi Almeda Baylan'dan dikkat çeken açıklamalar geldi. Baylan, sanatçının ölümünden önce kendisini Yalova'ya davet ettiğini ve Güllü'nün zaman zaman ölümüyle ilgili sözler söylediğini aktardı.
Kamuoyunda Güllü adıyla tanınan sanatçı Gül Tut'un, geçen yıl Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma sürüyor.
İLK DURUŞMA 1 EKİM'DE
Güllü'nün ölümüne ilişkin davanın ilk duruşması 1 Ekim'de görülecek. Duruşma öncesinde, Tuğyan Ülkem Gülter'in eski nişanlısı Kervan Eminoğlu dosyaya ilişkin yeni iddialarda bulunmuştu. Eminoğlu, 1 Ekim'de bildiklerini duruşma salonunda anlatacağını söylemişti.
ALMEDA BAYLAN'DAN KAN DONDURAN İTİRAF
Dosyayla ilgili bir açıklama da Survivor yarışmasıyla tanınan Almeda Baylan'dan geldi. Baylan, Güllü'nün hayatını kaybettiği gün kendisini Yalova'ya davet ettiğini anlattı.
GÜLLÜ, ALMEDA BAYLAN'I YALOVA'YA DAVET ETMİŞ
Sabah'tan Kerim Cengil'in haberine göre, Baylan, olaydan önce Bursa'da olduğunu ve Survivor'dan tanıdığı bir arkadaşıyla gerçekleştireceği reklam çalışması nedeniyle Yalova'ya gidemediğini söyledi.
Güllü'nün kendisini telefonla arayarak davet ettiğini belirten Baylan, kendisinin de sanatçıya, "Yarın gelirim, işlerimi halledeyim" dediğini aktardı.
Güllü'nün kendisine oğlu Tuğberk'in de geleceğini söylediğini belirten Baylan, sanatçının "Tuğberk de gelecek, sen de gel" dediğini ifade etti.
Baylan, planın daha sonra değişmiş olabileceğini ancak Güllü tarafından kendisine o gece için böyle bir davet yapıldığını söyledi.