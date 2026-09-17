Dosyayla ilgili bir açıklama da Survivor yarışmasıyla tanınan Almeda Baylan'dan geldi. Baylan, Güllü'nün hayatını kaybettiği gün kendisini Yalova'ya davet ettiğini anlattı.

Güllü'nün kendisini telefonla arayarak davet ettiğini belirten Baylan, kendisinin de sanatçıya, "Yarın gelirim, işlerimi halledeyim" dediğini aktardı.

Sabah'tan Kerim Cengil'in haberine göre, Baylan, olaydan önce Bursa'da olduğunu ve Survivor'dan tanıdığı bir arkadaşıyla gerçekleştireceği reklam çalışması nedeniyle Yalova'ya gidemediğini söyledi.

Güllü'nün kendisine oğlu Tuğberk'in de geleceğini söylediğini belirten Baylan, sanatçının "Tuğberk de gelecek, sen de gel" dediğini ifade etti.

Baylan, planın daha sonra değişmiş olabileceğini ancak Güllü tarafından kendisine o gece için böyle bir davet yapıldığını söyledi.