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Almeda Baylan, Güllü’nün ölüm gecesini anlattı: "Ben de davetliydim, vicdan azabı çekiyorum"

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Güllü'nün ölümüne ilişkin 1 Ekim'de görülecek ilk duruşma öncesi Almeda Baylan'dan dikkat çeken açıklamalar geldi. Baylan, sanatçının ölümünden önce kendisini Yalova'ya davet ettiğini ve Güllü'nün zaman zaman ölümüyle ilgili sözler söylediğini aktardı.

Almeda Baylan, Güllü’nün ölüm gecesini anlattı: "Ben de davetliydim, vicdan azabı çekiyorum" 1

Kamuoyunda Güllü adıyla tanınan sanatçı Gül Tut'un, geçen yıl Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma sürüyor.

Almeda Baylan, Güllü’nün ölüm gecesini anlattı: "Ben de davetliydim, vicdan azabı çekiyorum" 2

İLK DURUŞMA 1 EKİM'DE

Güllü'nün ölümüne ilişkin davanın ilk duruşması 1 Ekim'de görülecek. Duruşma öncesinde, Tuğyan Ülkem Gülter'in eski nişanlısı Kervan Eminoğlu dosyaya ilişkin yeni iddialarda bulunmuştu. Eminoğlu, 1 Ekim'de bildiklerini duruşma salonunda anlatacağını söylemişti.

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Almeda Baylan, Güllü’nün ölüm gecesini anlattı: "Ben de davetliydim, vicdan azabı çekiyorum" 3

ALMEDA BAYLAN'DAN KAN DONDURAN İTİRAF

Dosyayla ilgili bir açıklama da Survivor yarışmasıyla tanınan Almeda Baylan'dan geldi. Baylan, Güllü'nün hayatını kaybettiği gün kendisini Yalova'ya davet ettiğini anlattı.

Almeda Baylan, Güllü’nün ölüm gecesini anlattı: "Ben de davetliydim, vicdan azabı çekiyorum" 4

GÜLLÜ, ALMEDA BAYLAN'I YALOVA'YA DAVET ETMİŞ

Sabah'tan Kerim Cengil'in haberine göre, Baylan, olaydan önce Bursa'da olduğunu ve Survivor'dan tanıdığı bir arkadaşıyla gerçekleştireceği reklam çalışması nedeniyle Yalova'ya gidemediğini söyledi.

Güllü'nün kendisini telefonla arayarak davet ettiğini belirten Baylan, kendisinin de sanatçıya, "Yarın gelirim, işlerimi halledeyim" dediğini aktardı.

Almeda Baylan, Güllü’nün ölüm gecesini anlattı: "Ben de davetliydim, vicdan azabı çekiyorum" 5

Güllü'nün kendisine oğlu Tuğberk'in de geleceğini söylediğini belirten Baylan, sanatçının "Tuğberk de gelecek, sen de gel" dediğini ifade etti.

Baylan, planın daha sonra değişmiş olabileceğini ancak Güllü tarafından kendisine o gece için böyle bir davet yapıldığını söyledi.

Almeda Baylan, Güllü’nün ölüm gecesini anlattı: "Ben de davetliydim, vicdan azabı çekiyorum" 6

"VİCDAN AZABI ÇEKİYORUM"

Güllü'nün ölüm haberini aynı gece arkadaşlarının kendisini uyandırmasıyla öğrendiğini anlatan Baylan, yaşadığı üzüntüyü dile getirdi.

Güllü'nün davetine rağmen Yalova'ya gidemediği için kendisini sorguladığını belirten Baylan, "Vicdan azabı çekiyorum. İnanın. Bilseydim böyle bir şey olacağını, her şeye rağmen giderdim" dedi.

Almeda Baylan, Güllü’nün ölüm gecesini anlattı: "Ben de davetliydim, vicdan azabı çekiyorum" 7

Çevresindekilerin kendisine, "Sen gitseydin de aynı olay yaşanabilirdi" dediğini aktaran Baylan, buna rağmen yaşadığı vicdan yükünün devam ettiğini söyledi.

Almeda Baylan, Güllü’nün ölüm gecesini anlattı: "Ben de davetliydim, vicdan azabı çekiyorum" 8

GÜLLÜ'NÜN ÖLÜMLE İLGİLİ SÖZLERİNİ DE ANLATTI

Almeda Baylan, Güllü ile yaptığı görüşmeler sırasında sanatçının zaman zaman kendi ölümüyle ilgili ifadeler kullandığını da ileri sürdü.

Baylan, Güllü'nün kendisine "Bunlar bir gün benim ölümüm olacak" dediğini aktardı.

İkilinin uzun yıllardır tanışmadığını belirten Baylan, aralarındaki iletişimin Survivor yarışmasının ardından sosyal medya üzerinden başladığını anlattı. Güllü'nün kendisiyle ilgili güzel paylaşımlar yaptığını gördüğünü söyleyen Baylan, daha sonra Güllü'nün bir şarkısını paylaşarak sanatçıyı etiketlediğini ve bu paylaşımın ardından iletişim kurduklarını ifade etti.

Almeda Baylan, Güllü’nün ölüm gecesini anlattı: "Ben de davetliydim, vicdan azabı çekiyorum" 9

Kısa sürede yakınlaştıklarını anlatan Baylan, Güllü'ye "anne", "canım" ve "aşkım" şeklinde hitap ettiğini söyledi.

Baylan ayrıca Güllü'nün zaman zaman çocuklarıyla ilgili yaşadığı kırgınlıkları da kendisine anlattığını belirtti. Sanatçının, "Böyle bir çocuğum olmadı, keşke olsaydı, beni dinlemiyorlar" şeklinde yakındığını aktardı.

1 EKİM'DEKİ DURUŞMAYI TAKİP EDECEK

Güllü'nün ölümüyle ilgili davanın ilk duruşmasını takip edeceğini belirten Almeda Baylan, adaletin yerini bulacağına inandığını söyledi.

Tanıkların dinleneceğini ifade eden Baylan, 1 Ekim'de görülecek ilk duruşmada dosyadaki bazı konuların daha netleşmesini beklediğini dile getirdi.

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