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Haberler Galeri Gül Masalı'nın Gonca'sı Gülper Özdemir'in sevgilisi herkesi şaşırttı! Meğer rol arkadaşıyla birlikteymiş...

Gül Masalı'nın Gonca'sı Gülper Özdemir'in sevgilisi herkesi şaşırttı! Meğer rol arkadaşıyla birlikteymiş...

Gül Masalı'nda canlandırdığı Gonca karakteriyle izleyici karşısına çıkan Gülper Özdemir, dikkatleri üzerine çekti. Oyunculuktaki başarısıyla da kariyerinde hızla yükselen Özdemir, güzelliğiyle de herkesi kendisine hayran bıraktı. Meslektaşı ile aşk yaşayan Özdemir'in gönlünü yaptırdığı yakışıklı ise, duyanları şaşırtıyor. İşte Gülper Özdemir'in oyuncu sevgilisi...

Giriş Tarihi: 16.07.2022 16:54
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Gül Masalı’nın Gonca’sı Gülper Özdemir’in sevgilisi herkesi şaşırttı! Meğer rol arkadaşıyla birlikteymiş...

Gül Masalı dizisiyle yeniden ekranlara dönen Gülper Özdemir ekranın en çok konuşulan isimlerinden oldu. Oyunculuktaki başarısıyla da kariyerinde hızla yükselen Özdemir, güzelliğiyle de herkesi kendisine hayran bıraktı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Gül Masalı’nın Gonca’sı Gülper Özdemir’in sevgilisi herkesi şaşırttı! Meğer rol arkadaşıyla birlikteymiş...

Gülper Özdemir hakkında araştırma yapanlar sevgilisini görünce çok şaşırdı. Eski rol arkadaşıyla aşk yaşadığını görenler şaştı kaldı. İşte Gülper Özdemir'in sevgilisi…

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Gül Masalı’nın Gonca’sı Gülper Özdemir’in sevgilisi herkesi şaşırttı! Meğer rol arkadaşıyla birlikteymiş...

İLHAN ŞEN VE OYUNCU SEVGİLİSİ PINAR GÜLKAPAN

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Gül Masalı’nın Gonca’sı Gülper Özdemir’in sevgilisi herkesi şaşırttı! Meğer rol arkadaşıyla birlikteymiş...

İLHAN ŞEN VE OYUNCU SEVGİLİSİ PINAR GÜLKAPAN

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Gül Masalı’nın Gonca’sı Gülper Özdemir’in sevgilisi herkesi şaşırttı! Meğer rol arkadaşıyla birlikteymiş...

İLHAN ŞEN VE OYUNCU SEVGİLİSİ PINAR GÜLKAPAN