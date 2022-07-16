16 Temmuz 2022, Cumartesi
Gül Masalı'nın Gonca'sı Gülper Özdemir'in sevgilisi herkesi şaşırttı! Meğer rol arkadaşıyla birlikteymiş...
Gül Masalı'nda canlandırdığı Gonca karakteriyle izleyici karşısına çıkan Gülper Özdemir, dikkatleri üzerine çekti. Oyunculuktaki başarısıyla da kariyerinde hızla yükselen Özdemir, güzelliğiyle de herkesi kendisine hayran bıraktı. Meslektaşı ile aşk yaşayan Özdemir'in gönlünü yaptırdığı yakışıklı ise, duyanları şaşırtıyor. İşte Gülper Özdemir'in oyuncu sevgilisi...
Giriş Tarihi: 16.07.2022 16:54
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