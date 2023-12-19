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GQ Türkiye Men Of The Year’da şıklık yarışı! Sahneye damga vurdular

GQ Türkiye Men of the Year Ödülleri, dün akşam düzenlenen törenle 10. kez sahiplerini buldu. Yıldızlar geçidinin yaşandığı gece, 2023 yılına başarıları ve stilleriyle damga vuran isimler ödülleriyle buluştu. Usta sanatçı Şener Şen'e 'Yılın Göz Alıcı Başarı Ödülü', Teoman'a 'Zamansızlık Ödülü' verilirken, atv ekranlarının genç yıldızları Yiğit Koçak 'Yılın Yükselen Erkek Oyuncusu' ve Şifanur Gül ise 'Yılın Yükselen Kadın Oyuncusu' ödülünü sahibi oldu. İşte GQ Men of the Year 2023 Ödülleri sahipleri ve geceden kareler...

Giriş Tarihi: 19.12.2023 17:28
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GQ Türkiye Men Of The Year’da şıklık yarışı! Sahneye damga vurdular

Dün akşam düzenlenen GQ Türkiye Men of the Year Ödülleri'nde adeta yıldızlar geçidi yaşandı. Görkemli gecede şıklık yarışı vardı...

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GQ Türkiye Men Of The Year’da şıklık yarışı! Sahneye damga vurdular

Samsung Galaxy ana sponsorluğunda, The Ritz-Carlton Istanbul'da gerçekleşen tören, 'What's Your Guilty Pleasure' temasıyla sıra dışı bir konsepte ev sahipliği yaptı.

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GQ Türkiye Men Of The Year’da şıklık yarışı! Sahneye damga vurdular

Gecede müzik, spor, moda, sahne ve gösteri, gastronomi, iş dünyası ve sanat dallarındaki çalışmalarıyla yaşama özgünlük katan isimlere ödülleri takdim edildi.

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GQ Türkiye Men Of The Year’da şıklık yarışı! Sahneye damga vurdular

İnsan ve yapay zeka, geçmiş ve gelecek arasında değişmekte olan dünyada kapı eşiğinde kalanları gizemli yönleriyle odağına alan gecede 14 farklı kategoride ödüller sahipleriyle buluştu. Şükrü Özyıldız'ın sunuculuğunu yaptığı; GQ editörleri, yazarları, danışmanları ve okurları tarafından belirlenen müzik, spor, moda, sahne & gösteri, gastronomi, iş dünyası ve sanat dallarında üretimleri ve duruşlarıyla yaşama özgünlük katan isimler ödüllendirildi. Ece Sükan'ın kırmızı halı röportajlarını gerçekleştirdiği törende cemiyet, iş, sanat, spor, kültür ve sanat hayatından önemli isimler bir araya geldi.

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GQ Türkiye Men Of The Year’da şıklık yarışı! Sahneye damga vurdular

YILIN OYUNCUSU SELAHATTİN PAŞALI

GQ Türkiye Men Of The Year 2023'te 'Yılın Oyuncusu' rol aldığı yapımlardaki başarılı performansıyla beğeni toplayan Selahattin Paşalı oldu.