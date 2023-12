GQ Türkiye Men Of The Year’da şıklık yarışı! Sahneye damga vurdular

GQ Türkiye Men of the Year Ödülleri, dün akşam düzenlenen törenle 10. kez sahiplerini buldu. Yıldızlar geçidinin yaşandığı gece, 2023 yılına başarıları ve stilleriyle damga vuran isimler ödülleriyle buluştu. Usta sanatçı Şener Şen'e 'Yılın Göz Alıcı Başarı Ödülü', Teoman'a 'Zamansızlık Ödülü' verilirken, atv ekranlarının genç yıldızları Yiğit Koçak 'Yılın Yükselen Erkek Oyuncusu' ve Şifanur Gül ise 'Yılın Yükselen Kadın Oyuncusu' ödülünü sahibi oldu. İşte GQ Men of the Year 2023 Ödülleri sahipleri ve geceden kareler...