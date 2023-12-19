GQ Türkiye Men Of The Year’da şıklık yarışı! Sahneye damga vurdular

İnsan ve yapay zeka, geçmiş ve gelecek arasında değişmekte olan dünyada kapı eşiğinde kalanları gizemli yönleriyle odağına alan gecede 14 farklı kategoride ödüller sahipleriyle buluştu. Şükrü Özyıldız'ın sunuculuğunu yaptığı; GQ editörleri, yazarları, danışmanları ve okurları tarafından belirlenen müzik, spor, moda, sahne & gösteri, gastronomi, iş dünyası ve sanat dallarında üretimleri ve duruşlarıyla yaşama özgünlük katan isimler ödüllendirildi. Ece Sükan'ın kırmızı halı röportajlarını gerçekleştirdiği törende cemiyet, iş, sanat, spor, kültür ve sanat hayatından önemli isimler bir araya geldi.