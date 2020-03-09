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Gel Dese Aşk ile ekrana dönen Ekran Petekkaya’nın eşi bakın kim çıktı!

ATV'nin yeni dizisi Gel Dese Aşk, ilk bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlerken dizinin oyuncuları mercek altın alındı. Dizide Şebnem Bozoklu ve İlayda Çevik ile başrolü paylaşan Erkan Petekkaya ise en çok dikkat çeken ismi oldu. Dizide 40-45 yaşlarında, evli, iki çocuk babası bir adamı canlandıran Erkan Petekkaya'nın özel hayatını mercek altına alan sevenleri eşini merak etti. İşte Erkan Petekkaya'nın merak edilen eşi...

Gel Dese Aşk 2.yeni bölüm fragmanı GEL DESE AŞK 2.YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Giriş Tarihi: 09.03.2020 12:20 Güncelleme Tarihi: 09.03.2020 12:54
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Gel Dese Aşk ile ekrana dönen Ekran Petekkaya’nın eşi bakın kim çıktı!

Gel Dese Aşk ilk bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlerken Erkan Petekkaya dizinin en dikkat çeken ismi oldu. Petekkaya'nın özel hayatını mercek altına alan sevenleri, yakışıklı oyuncunun eşinin merak etti. İşte Erkan Petekkaya'nın merak edilen eşi…

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Gel Dese Aşk ile ekrana dönen Ekran Petekkaya’nın eşi bakın kim çıktı!

ÖYKÜ GÜRMAN VE SEVGİLİSİ

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Gel Dese Aşk ile ekrana dönen Ekran Petekkaya’nın eşi bakın kim çıktı!

AKIN AKINÖZÜ VE SEVGİLİSİ SANDRA

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Gel Dese Aşk ile ekrana dönen Ekran Petekkaya’nın eşi bakın kim çıktı!

ASLIHAN GÜNER

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Gel Dese Aşk ile ekrana dönen Ekran Petekkaya’nın eşi bakın kim çıktı!

ASLIHAN GÜNER VE EŞİ MERT KILIÇ