Gel Dese Aşk ile ekrana dönen Ekran Petekkaya’nın eşi bakın kim çıktı!

ATV'nin yeni dizisi Gel Dese Aşk, ilk bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlerken dizinin oyuncuları mercek altın alındı. Dizide Şebnem Bozoklu ve İlayda Çevik ile başrolü paylaşan Erkan Petekkaya ise en çok dikkat çeken ismi oldu. Dizide 40-45 yaşlarında, evli, iki çocuk babası bir adamı canlandıran Erkan Petekkaya'nın özel hayatını mercek altına alan sevenleri eşini merak etti. İşte Erkan Petekkaya'nın merak edilen eşi...