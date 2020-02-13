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Gamze Özçelik bu kez yardım için İdlib’e koştu!

Oyunculuğu bırakmasının ardından kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği ile yardımlarına devam eden Gamze Özçelik, bu kez İdlib'in yolunu tuttu. Savaş bölgesinde kurulan çadırları ziyaret eden Özçelik, getirdiği yardımları dağıttı. Yardım ziyaretinden kareleri sosyal medya hesabından paylaşan Özçelik, kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Giriş Tarihi: 13.02.2020 11:10 Güncelleme Tarihi: 13.02.2020 11:13
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Gamze Özçelik bu kez yardım için İdlib’e koştu!

Kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği ile Afrika'da yardımlarına devam eden Gamze Özçelik bu kez yardım için İdlib'e koştu.

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Gamze Özçelik bu kez yardım için İdlib’e koştu!

Oyunculuğu bırakmasının ardından kendisini hayır işlerine adayan ve yardıma muhtaç birçok insana ulaşan Gamze Özçelik, bu kez İdlib'e gitti.

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Gamze Özçelik bu kez yardım için İdlib’e koştu!

Savaş bölgesindeki çadırları ziyaret eden ünlü oyuncu, derneği ile getirdiği yardımları dağıttı.

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Gamze Özçelik bu kez yardım için İdlib’e koştu!

Yardım ziyaretinden kareleri sosyal medya hesabında paylaşan Özçelik, fotoğrafların altına duygusal bir de not düştü.

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Gamze Özçelik bu kez yardım için İdlib’e koştu!

İşte Özçelik'in o notu;

"Ah şu buluşmalar, ah şu gülüşler yok mu? Tüm yorgunluğa, tüm zorluğa değer ve sevmek için nedene ihtiyacı yoktur insanın.