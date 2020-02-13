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Gamze Özçelik bu kez yardım için İdlib’e koştu!
Oyunculuğu bırakmasının ardından kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği ile yardımlarına devam eden Gamze Özçelik, bu kez İdlib'in yolunu tuttu. Savaş bölgesinde kurulan çadırları ziyaret eden Özçelik, getirdiği yardımları dağıttı. Yardım ziyaretinden kareleri sosyal medya hesabından paylaşan Özçelik, kısa sürede binlerce beğeni aldı.
Giriş Tarihi: 13.02.2020 11:10 Güncelleme Tarihi: 13.02.2020 11:13
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