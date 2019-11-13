Gamze Özçelik binlerce insanın takip ettiği bir oyuncuyken, milyonların umudu oldu

Gamze Özçelik Serseri ve Arka Sokaklar dizilerindeki performanslarıyla dikkatleri üzerine çeken oyunculardan olmayı başardı. Güzelliğinin yanı sıra oyunculuğuyla gündemde kalan Gamze Özçelik, birden bire maneviyata dönüş yaptı. Binlerce seveninin takip ettiği bir oyuncu olan Gamze Özçelik, şimdilerde ise milyonların umudu oldu. Özellikle Afrika'da köyle su kuyusu açan, çocukları ve kadınları sevindiren Gamze Özçelik'in yıllar içindeki değişimi herkesi şoke etti.