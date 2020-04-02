Gamze Erçel evini paylaştı! Sosyal medyada yorum yağdı

Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla olay oldu. Nisan 2019'da bir süredir birlikte olduğu iç mimar Caner Yıldırım ile nikah masasına oturan Erçel ilk bebekleri Mavi Aylin'i geçtiğimiz aralık ayında kucağına almıştı. Şu sıralar vaktinin tamamını evde geçiren Gamze Erçel, evinden yaptığı paylaşımla olay oldu. Tamamı cam olan evine yorum yağdı.