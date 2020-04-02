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Haberler Galeri Gamze Erçel evini paylaştı! Sosyal medyada yorum yağdı

Gamze Erçel evini paylaştı! Sosyal medyada yorum yağdı

Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla olay oldu. Nisan 2019'da bir süredir birlikte olduğu iç mimar Caner Yıldırım ile nikah masasına oturan Erçel ilk bebekleri Mavi Aylin'i geçtiğimiz aralık ayında kucağına almıştı. Şu sıralar vaktinin tamamını evde geçiren Gamze Erçel, evinden yaptığı paylaşımla olay oldu. Tamamı cam olan evine yorum yağdı.

Giriş Tarihi: 02.04.2020 12:16 Güncelleme Tarihi: 02.04.2020 12:20
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Gamze Erçel evini paylaştı! Sosyal medyada yorum yağdı
Gamze Erçel korona virüs nedeniyle başlatılan evde kal çağrısına uydu. Erçel, şu sıralar vaktinin tamamını evde kızı ile birlikte geçiriyor.
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Gamze Erçel evini paylaştı! Sosyal medyada yorum yağdı

EVDE SİNEMA KEYFİ

Gamze Erçel önceki gün evinde sinema keyfi yaparken çekilen fotoğrafını Instagram'da takipçileri ile paylaştı. Fotoğraf sosyal medyayı salladı.

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Gamze Erçel evini paylaştı! Sosyal medyada yorum yağdı

O EV MERAK KONUSU OLDU

Bu paylaşımdan sonra Gamze Erçel ve Caner Yıldırım'ın yaşadığı ev merak konusu oldu.

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Gamze Erçel evini paylaştı! Sosyal medyada yorum yağdı

İKİ KATLI CAM VİLLA

Çift, bahçe içinde tamamı camdan oluşan iki katlı lüks bir villada yaşıyor. Evin dekorasyonu Caner Yıldırım'a ait.

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Gamze Erçel evini paylaştı! Sosyal medyada yorum yağdı

BÜYÜK BİR YAŞAM ALANI

Gri, beyaz ve ahşabın hakim olduğu villanın alt katında bahçedeki havuza bakan büyük bir yaşam alanı var.