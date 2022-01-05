Fulya Zenginer'in bebeğinin ismi belli oldu! Karnı burnunda pozuna beğeni yağdı

Küçük Kadınlar dizisiyle yıldızı parlayan Fulya Zenginer, uzun süredir aşk yaşadığı Kuntay Tarık Evren ile 2019 yılında nikah masasına oturdu. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımla hamile olduğunu duyuran güzel oyuncu, oğlu olacağını açıkladı. Zenginer şimdi de bebeğinin ismini müjdeledi. Sosyal medyadan yaptığı karnı burnunda son paylaşımı ise takipçileri tarafından yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.