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Fulya Zenginer'in bebeğinin ismi belli oldu! Karnı burnunda pozuna beğeni yağdı

Küçük Kadınlar dizisiyle yıldızı parlayan Fulya Zenginer, uzun süredir aşk yaşadığı Kuntay Tarık Evren ile 2019 yılında nikah masasına oturdu. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımla hamile olduğunu duyuran güzel oyuncu, oğlu olacağını açıkladı. Zenginer şimdi de bebeğinin ismini müjdeledi. Sosyal medyadan yaptığı karnı burnunda son paylaşımı ise takipçileri tarafından yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

Giriş Tarihi: 05.01.2022 16:05 Güncelleme Tarihi: 05.01.2022 16:05
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Fulya Zenginer’in bebeğinin ismi belli oldu! Karnı burnunda pozuna beğeni yağdı

'Küçük Kadınlar' dizisinde canlandırdığı 'Yeliz' karakteriyle şöhreti yakalayan Fulya Zenginer, anne oluyor.

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Fulya Zenginer’in bebeğinin ismi belli oldu! Karnı burnunda pozuna beğeni yağdı

Bebek sevinci yaşayan Zenginer, müjdeli haberi yaklaşık üç ay önce duyurmuştu.

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Fulya Zenginer’in bebeğinin ismi belli oldu! Karnı burnunda pozuna beğeni yağdı

Heyecanı gün geçtikçe artan Fulya Zenginer, önceki gün objektif karşısına geçti.

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Fulya Zenginer’in bebeğinin ismi belli oldu! Karnı burnunda pozuna beğeni yağdı

Kırmızı renkli ve kuzu desenli kombiniyle poz veren ünlü isim, belirginleşen karnını da gözler önüne serdi.

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Fulya Zenginer’in bebeğinin ismi belli oldu! Karnı burnunda pozuna beğeni yağdı

İŞTE BEBEĞİNİN İSMİ

Bir hayli keyifli olduğu görülen Zenginer, o anları sosyal medya hesabından yayınlayarak ölümsüzleştirmeyi de ihmal etmedi.