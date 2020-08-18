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18 Ağustos 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Feridun Düzağaç’a dolandırıcılık şoku! Sahte bonoyla... Feridun Düzağaç’a dolandırıcılık şoku! Sahte bonoyla...
Bir dönem menajerlik hizmeti aldığı firma tarafından dolandırılmaya çalışılan Feridun Düzağaç, savcılığa başvurdu. Düzağaç hakkında sahte imzalı bono ile icra takibi başlatan menajerlik şirketinin yetkilisi hakkında hapis istemiyle dava açıldı
Giriş Tarihi: 18.08.2020 12:59 Güncelleme Tarihi: 18.08.2020 13:01
Şarkıcı Feridun Düzağaç'ın, bir dönem menajerlik hizmeti aldığı firma tarafından dolandırılmaya çalışıldığı ortaya çıktı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Geçtiğimiz yıllarda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvuran Düzağaç, menajerlik hizmeti talep ettiği bir firmayla görüştüğünü, şirket yetkilisinin kendisine Emrah G., isminde bir asistan tayin ettiğini ve söz konusu şirketle üç ay kadar çalıştıklarını anlattı.
ÖDEMEYE İTİRAZ ETTİ
Şirketle ilişkisini sonlandırdıklarında aralarında bir ihtilaf olmadığını beyan eden şarkıcı, daha sonra kendisine bir ödeme emri tebliğ edildiğini, eski menajerlik firmasının hakkında icra takibi başlattığını ifade etti.
İddiaya göre şirket, Feridun Düzağaç tarafından imzalanan bononun ödenmediğini belirtip icra takibinde bulunmuştu.
İMZALARIN ONA AİT OLMADIĞI ORTAYA ÇIKTI
Şirkete borcu olmadığını ve söz konusu bononun da tarafından imzalanmadığını ileri süren Düzağaç, icra takibine itiraz edip kendisini dolandırmaya çalışan şirket yetkililerinin cezalandırılmasını istedi.