Fatma Toptaş ile Gürkan Topçu’dan güzel haber! Sosyal medyadan duyurdu

Bir süredir aşk yaşayan Fatma Toptaş ve şef Gürkan Topçu'dan güzel haber geldi. İkili sosyal medyadan yaptıkları paylaşımla evlenmeye karar verdiklerini duyurdu.