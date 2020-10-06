06 Ekim 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Fatma Toptaş ile Gürkan Topçu’dan güzel haber! Sosyal medyadan duyurdu

Fatma Toptaş ile Gürkan Topçu’dan güzel haber! Sosyal medyadan duyurdu

Bir süredir aşk yaşayan Fatma Toptaş ve şef Gürkan Topçu'dan güzel haber geldi. İkili sosyal medyadan yaptıkları paylaşımla evlenmeye karar verdiklerini duyurdu.

Giriş Tarihi: 06.10.2020 15:23 Güncelleme Tarihi: 06.10.2020 15:25
  • 1
  • 7
Fatma Toptaş ile Gürkan Topçu’dan güzel haber! Sosyal medyadan duyurdu

'Kiraz Mevsimi', 'Annem' ve 'No 309' gibi projelerde yer alan oyuncu Fatma Toptaş ile şef Gürkan Topçu, evlilik kararı aldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 7
Fatma Toptaş ile Gürkan Topçu’dan güzel haber! Sosyal medyadan duyurdu

Topçu, önceki gün bir süredir aşk yaşadığı sevgilisine evlenme teklifi etti.

  • 3
  • 7
Fatma Toptaş ile Gürkan Topçu’dan güzel haber! Sosyal medyadan duyurdu

Oyuncu sevgilisinden "Evet" yanıtını alan Topçu, birlikte yer aldıkları bu kareyi "Aşk" notu ve yüzük emojisi ile yayınladı.

  • 4
  • 7
Fatma Toptaş ile Gürkan Topçu’dan güzel haber! Sosyal medyadan duyurdu

Fatma Toptaş ise sevgilisi ile bu karesini "Ruhum" notuyla sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

  • 5
  • 7
Fatma Toptaş ile Gürkan Topçu’dan güzel haber! Sosyal medyadan duyurdu

Takipçileri çiftin gönderilerini beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.