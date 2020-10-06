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06 Ekim 2020, Salı
Haberler Galeri Fatma Toptaş ile Gürkan Topçu’dan güzel haber! Sosyal medyadan duyurdu
Fatma Toptaş ile Gürkan Topçu’dan güzel haber! Sosyal medyadan duyurdu
Bir süredir aşk yaşayan Fatma Toptaş ve şef Gürkan Topçu'dan güzel haber geldi. İkili sosyal medyadan yaptıkları paylaşımla evlenmeye karar verdiklerini duyurdu.
Giriş Tarihi: 06.10.2020 15:23 Güncelleme Tarihi: 06.10.2020 15:25