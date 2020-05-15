Fatih Terim’in kızı Buse Terim bambaşka biri oldu! Nasıl 25 kilo verdiğini açıkladı

Fatih Terim'in kızı Buse Terim Bahçekapılı bambaşka biri oldu. Bir dönem aldığı fazla kilolar nedeniyle eleştirilere maruz kalan Buse Terim, kısa sürede 25 kilo birden verdi. Buse Terim'in son hali takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutulurken, ünlü isim kilo verme sırlarını da takipçileriyle paylaştı.

Giriş Tarihi: 15.05.2020 14:19 Güncelleme Tarihi: 15.05.2020 14:24 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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