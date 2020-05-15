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Fatih Terim’in kızı Buse Terim bambaşka biri oldu! Nasıl 25 kilo verdiğini açıkladı

Fatih Terim'in kızı Buse Terim Bahçekapılı bambaşka biri oldu. Bir dönem aldığı fazla kilolar nedeniyle eleştirilere maruz kalan Buse Terim, kısa sürede 25 kilo birden verdi. Buse Terim'in son hali takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutulurken, ünlü isim kilo verme sırlarını da takipçileriyle paylaştı.

Giriş Tarihi: 15.05.2020 14:19 Güncelleme Tarihi: 15.05.2020 14:24
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Fatih Terim’in kızı Buse Terim bambaşka biri oldu! Nasıl 25 kilo verdiğini açıkladı

Teknik direktör Fatih Terim'in kızı Buse Terim, 2014 yılında Volkan Bahçekapılı ile dünyaevine girdi.

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Fatih Terim’in kızı Buse Terim bambaşka biri oldu! Nasıl 25 kilo verdiğini açıkladı

Çift, 2016 yılında Nil'i, 2018'de Naz'ı kucaklarına aldı.

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Fatih Terim’in kızı Buse Terim bambaşka biri oldu! Nasıl 25 kilo verdiğini açıkladı

Bir dönem fazla kiloları nedeniyle eleştirilere maruz kalan Buse Terim'in eski halinden eser kalmadı.

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Fatih Terim’in kızı Buse Terim bambaşka biri oldu! Nasıl 25 kilo verdiğini açıkladı

Geçtiğimiz günlerde 'fasting' olarak adlandırılan aralıklı oruç sistemiyle 25 kilo verdiğini açıklayan Buse Terim, takipçilerinden gelen soruları yanıtladı.

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Fatih Terim’in kızı Buse Terim bambaşka biri oldu! Nasıl 25 kilo verdiğini açıkladı

Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan Terim, "Her gün spor yapıyor musun? İki öğün beslenirken ne yiyorsun?" sorusuna şu yanıtı verdi: