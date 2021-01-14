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14 Ocak 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Fahriye Evcen’in paylaşımı sosyal medyayı salladı! Güzelliğine beğeni yağdı Fahriye Evcen’in paylaşımı sosyal medyayı salladı! Güzelliğine beğeni yağdı
Her yaptığıyla olay olan Fahriye Evcen yine sosyal medyayı salladı. 2019 yılında oğlu Karan'ı kucağına almasının ardından oyunculuğa ara veren Evcen, Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirdi. Boğaza karşı çekildiği fotoğraflarını 'İstanbul' notuyla paylaşan Fahriye Evcen'e beğeni yağdı.
Giriş Tarihi: 14.01.2021 16:32 Güncelleme Tarihi: 14.01.2021 16:32
Her hareketiyle adından söz ettiren Fahriye Evcen, Instagram'dan paylaştığı fotoğraflarla sosyal medyayı salladı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Boğaza karşı çekildiği fotoğraflarını 'İstanbul' notuyla paylaşan Evcen'e kısa sürede beğeni yağdı.
Güzelliğiyle kendisine hayran bırakan Fahriye Evcen'in estetiksiz hali görenleri şaşırttı. İşte Fahriye Evcen ve birçok ünlü ismin estetiksiz hali…
Hande Erçel
Hande Erçel