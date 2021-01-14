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Haberler Galeri Fahriye Evcen’in paylaşımı sosyal medyayı salladı! Güzelliğine beğeni yağdı

Fahriye Evcen’in paylaşımı sosyal medyayı salladı! Güzelliğine beğeni yağdı

Her yaptığıyla olay olan Fahriye Evcen yine sosyal medyayı salladı. 2019 yılında oğlu Karan'ı kucağına almasının ardından oyunculuğa ara veren Evcen, Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirdi. Boğaza karşı çekildiği fotoğraflarını 'İstanbul' notuyla paylaşan Fahriye Evcen'e beğeni yağdı.

Giriş Tarihi: 14.01.2021 16:32 Güncelleme Tarihi: 14.01.2021 16:32
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Fahriye Evcen’in paylaşımı sosyal medyayı salladı! Güzelliğine beğeni yağdı

Her hareketiyle adından söz ettiren Fahriye Evcen, Instagram'dan paylaştığı fotoğraflarla sosyal medyayı salladı.

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Fahriye Evcen’in paylaşımı sosyal medyayı salladı! Güzelliğine beğeni yağdı

Boğaza karşı çekildiği fotoğraflarını 'İstanbul' notuyla paylaşan Evcen'e kısa sürede beğeni yağdı.

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Fahriye Evcen’in paylaşımı sosyal medyayı salladı! Güzelliğine beğeni yağdı

Güzelliğiyle kendisine hayran bırakan Fahriye Evcen'in estetiksiz hali görenleri şaşırttı. İşte Fahriye Evcen ve birçok ünlü ismin estetiksiz hali…

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Fahriye Evcen’in paylaşımı sosyal medyayı salladı! Güzelliğine beğeni yağdı

Hande Erçel

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Fahriye Evcen’in paylaşımı sosyal medyayı salladı! Güzelliğine beğeni yağdı

Hande Erçel