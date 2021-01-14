Fahriye Evcen’in paylaşımı sosyal medyayı salladı! Güzelliğine beğeni yağdı

Her yaptığıyla olay olan Fahriye Evcen yine sosyal medyayı salladı. 2019 yılında oğlu Karan'ı kucağına almasının ardından oyunculuğa ara veren Evcen, Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirdi. Boğaza karşı çekildiği fotoğraflarını 'İstanbul' notuyla paylaşan Fahriye Evcen'e beğeni yağdı.