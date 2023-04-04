04 Nisan 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Fahriye Evcen'in Karan'ın sahne gösterisini paylaştı sosyal medya yıkıldı! "Yeryüzündeki en güzel şey"

Fahriye Evcen'in Karan'ın sahne gösterisini paylaştı sosyal medya yıkıldı! "Yeryüzündeki en güzel şey"

2019 yılında ilk çocukları Karan'ı kucaklarına alan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti geçtiğimiz aylarda ikinci kez anne- baba olmanın mutluluğunu yaşadı. İkinci kez anne olmasının ardından ekranlara ara veren Evcen, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirdi. Önce siyah beyaz araba pozunu takipçilerinin beğenisine sunan güzel oyuncu kısa süre sonra oğlu Karan'ın okulundaki gösterisinden paylaşımda bulunarak "Çocuklar yeryüzündeki en güzel şey olabilir" dedi. Minik Karan'ın sevimli halleri gündem oldu.

Giriş Tarihi: 04.04.2023 09:35 Güncelleme Tarihi: 04.04.2023 09:42
  • 1
  • 56
Fahriye Evcen’in Karan’ın sahne gösterisini paylaştı sosyal medya yıkıldı! Yeryüzündeki en güzel şey

Geçtiğimiz aylarda ikinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan Fahriye Evcen sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 56
Fahriye Evcen’in Karan’ın sahne gösterisini paylaştı sosyal medya yıkıldı! Yeryüzündeki en güzel şey

Yayınladığı siyah beyaz pozuyla beğeni toplayan güzel oyuncu sonrasında Karan'ın okuldaki gösterisinden video yayınladı.

  • 3
  • 56
Fahriye Evcen’in Karan’ın sahne gösterisini paylaştı sosyal medya yıkıldı! Yeryüzündeki en güzel şey

"Çocuklar yeryüzündeki en güzel şey olabilir" notuyla yaptığı paylaşım kısa sürede gündem oldu.

  • 4
  • 56
Fahriye Evcen’in Karan’ın sahne gösterisini paylaştı sosyal medya yıkıldı! Yeryüzündeki en güzel şey

Minik Karan'ın sevimli hallerine beğeni yağdı. İşte o anlar...

  • 5
  • 56
Fahriye Evcen’in Karan’ın sahne gösterisini paylaştı sosyal medya yıkıldı! Yeryüzündeki en güzel şey

Karan'ı herkes babası Burak Özçivit'e benzetirken Fahriye Evcen'in ortaya çıkan fotoğrafı olay oldu. Evcen'in çocukluk fotoğrafına "E Karan tıpkı annesine benziyormuş" yorumları yağdı.