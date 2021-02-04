Fahriye Evcen’den sevenlerine müjde! Rekor ücretle dönüyor

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ile evlenmesinin ardından oyunculuğa ara veren Fahriye Evcen'den sevenlerine müjdeli haber geldi. Uzun süredir ekranda yer almayan oyuncu, bir dizi ile anlaştı. Evcen'in bölüm başına alacağı ücret ise dudak uçuklattı.