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04 Şubat 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Fahriye Evcen’den sevenlerine müjde! Rekor ücretle dönüyor Fahriye Evcen’den sevenlerine müjde! Rekor ücretle dönüyor
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ile evlenmesinin ardından oyunculuğa ara veren Fahriye Evcen'den sevenlerine müjdeli haber geldi. Uzun süredir ekranda yer almayan oyuncu, bir dizi ile anlaştı. Evcen'in bölüm başına alacağı ücret ise dudak uçuklattı.
Giriş Tarihi: 04.02.2021 14:14 Güncelleme Tarihi: 04.02.2021 14:14
Yakışıklı oyuncu Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, 2017 yılında nikah masasına oturdu, 2019 yılında da çocukları Karan'ı kucağına aldı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Karan'ın doğumunun ardından oyunculuğa ara veren Evcen'den hayranlarını sevindiren haber geldi.
Çocuğunun bakımıyla yakından ilgilenen ve pandemi sürecinde evden çıkmamaya özen gösteren oyuncu, uzun bir aradan sonra ekrana geri dönme kararı aldı.
ALACAĞI ÜCRET…
Akşam'da yer alan habere göre, yazdan bu yana 10 diziden teklif alan Fahriye Evcen, bir yapım şirketinin dizi anlaşmasını kabul etti.
Projeyi şimdilik gizli tutan Fahriye Evcen'in bölüm başı 130 bin TL alacağı öğrenildi.