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Fahriye Evcen’den sevenlerine müjde! Rekor ücretle dönüyor

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ile evlenmesinin ardından oyunculuğa ara veren Fahriye Evcen'den sevenlerine müjdeli haber geldi. Uzun süredir ekranda yer almayan oyuncu, bir dizi ile anlaştı. Evcen'in bölüm başına alacağı ücret ise dudak uçuklattı.

Giriş Tarihi: 04.02.2021 14:14 Güncelleme Tarihi: 04.02.2021 14:14
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Fahriye Evcen’den sevenlerine müjde! Rekor ücretle dönüyor

Yakışıklı oyuncu Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, 2017 yılında nikah masasına oturdu, 2019 yılında da çocukları Karan'ı kucağına aldı.

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Fahriye Evcen’den sevenlerine müjde! Rekor ücretle dönüyor

Karan'ın doğumunun ardından oyunculuğa ara veren Evcen'den hayranlarını sevindiren haber geldi.

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Fahriye Evcen’den sevenlerine müjde! Rekor ücretle dönüyor

Çocuğunun bakımıyla yakından ilgilenen ve pandemi sürecinde evden çıkmamaya özen gösteren oyuncu, uzun bir aradan sonra ekrana geri dönme kararı aldı.

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Fahriye Evcen’den sevenlerine müjde! Rekor ücretle dönüyor

ALACAĞI ÜCRET…

Akşam'da yer alan habere göre, yazdan bu yana 10 diziden teklif alan Fahriye Evcen, bir yapım şirketinin dizi anlaşmasını kabul etti.

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Fahriye Evcen’den sevenlerine müjde! Rekor ücretle dönüyor

Projeyi şimdilik gizli tutan Fahriye Evcen'in bölüm başı 130 bin TL alacağı öğrenildi.