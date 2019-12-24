24 Aralık 2019, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Fahriye Evcen’den Burak Özçivit’e romantik kutlama! Beğeni yağmuruna tutuldu

Kuruluş Osman'da gösterdiği performansla izleyicileri ekran başına kilitleyen Burak Özçivit, bugün yeni yaşına bastı. 2017 yılında nikah masasına oturan ve örnek gösterilen bir evliliği olan Burak Özçivit Fahriye Evcen, Özçivit'in doğum gününde de sosyal medyanın en çok konuştuğu çift oldu. Geçtiğimiz günlerde oğlu Karan'la paylaştığı fotoğrafla çok konuşulan Fahriye Evcen şimdi de Burak Özçivit'in yeni yaşını kutlamak için yaptığı paylaşımla dikkatleri çekti. Evcen'in romantik paylaşımına Burak Özçivit'ten gelen cevap ise beğeni yağmuruna tutuldu. İşte Fahriye Evcen'in doğum günü paylaşımı ve duygusal notu...

Giriş Tarihi: 24.12.2019 14:11 Güncelleme Tarihi: 24.12.2019 14:18
  • 1
  • 71
Fahriye Evcen’den Burak Özçivit’e romantik kutlama! Beğeni yağmuruna tutuldu

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 3.5 yıllık birlikteliğin ardından Haziran 2017'de nikah masasına oturmuşlardı. Geçtiğimiz günlerde oğulları Karan Özçivit'in ilk fotoğrafını paylaşan çift gündem olmuştu.

  • 2
  • 71
Fahriye Evcen’den Burak Özçivit’e romantik kutlama! Beğeni yağmuruna tutuldu

Fahriye Evcen, eşi Burak Özçivit'in yeni yaşına özel sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Eski fotoğraflarını kolajlayarak Instagram sayfasından takipçilerinin beğenisine sunan güzel oyuncuya beğeni yağdı.

  • 3
  • 71
Fahriye Evcen’den Burak Özçivit’e romantik kutlama! Beğeni yağmuruna tutuldu

İşte Fahriye Evcen'in o paylaşımı…

  • 4
  • 71
Fahriye Evcen’den Burak Özçivit’e romantik kutlama! Beğeni yağmuruna tutuldu

'BENİ EN KIYMETLİ HİSSETTİRDİN HEP'

"Kalbim.. Sevgini sevgime katıp beni en kıymetli hissettirdin hep.. Ben de canımı canına kattım, en değerli hediyeni verdim yeni yaşında.. Seni çok seviyorum.. İyi ki bizimsin her şeyim.." notunu düştü.

  • 5
  • 71
Fahriye Evcen’den Burak Özçivit’e romantik kutlama! Beğeni yağmuruna tutuldu

'BEBEKLERİM'

Fahriye Evcen'in bu jestine Burak Özçivit de "Ben de sizi çok seviyorum... Bebeklerim. İyi ki varsınız" yorumuyla cevap verdi. Çiftin bu paylaşımı ve yorumları kısa sürede binlerce beğeni aldı.