Fahriye Evcen’den Burak Özçivit’e romantik kutlama! Beğeni yağmuruna tutuldu

Kuruluş Osman'da gösterdiği performansla izleyicileri ekran başına kilitleyen Burak Özçivit, bugün yeni yaşına bastı. 2017 yılında nikah masasına oturan ve örnek gösterilen bir evliliği olan Burak Özçivit Fahriye Evcen, Özçivit'in doğum gününde de sosyal medyanın en çok konuştuğu çift oldu. Geçtiğimiz günlerde oğlu Karan'la paylaştığı fotoğrafla çok konuşulan Fahriye Evcen şimdi de Burak Özçivit'in yeni yaşını kutlamak için yaptığı paylaşımla dikkatleri çekti. Evcen'in romantik paylaşımına Burak Özçivit'ten gelen cevap ise beğeni yağmuruna tutuldu. İşte Fahriye Evcen'in doğum günü paylaşımı ve duygusal notu...