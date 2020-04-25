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Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’in kardeşi Burçun Özçivit kavga mı etti? Açıklama geldi

Kuruluş Osman dizisinin yıldızı Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen ve kardeşi Burçun Özçivit arasında şaşırtan gelişme yaşanmış ve Evcen görümcesini sosyal medya hesabından silmişti. Gelişme sonrası ikilinin kavga ettiği iddiaları gündeme gelmişti. Çıkan haberlerin ardından Fahriye Evcen'den iddialara cevap geldi.

Giriş Tarihi: 25.04.2020 10:11 Güncelleme Tarihi: 25.04.2020 10:12
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Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’in kardeşi Burçun Özçivit kavga mı etti? Açıklama geldi

Burak Özçivit'le mutlu bir evliliği olan Fahriye Evcen, geçtiğimiz hafta görümcesi Burçun Özçivit'i sosyal medyadan silmiş, bu gelişme sonrası ikilinin aralarının bozuk olduğu iddiası gündeme gelmişti.

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Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’in kardeşi Burçun Özçivit kavga mı etti? Açıklama geldi

Evcen ve Burçun Özçivit arasında neler yaşandığı merak konusu olurken ikilinin tartıştığı iddia edilmişti.

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Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’in kardeşi Burçun Özçivit kavga mı etti? Açıklama geldi

Çıkan haberlerin ardından Fahriye Evcen'den açıklama geldi.

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Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’in kardeşi Burçun Özçivit kavga mı etti? Açıklama geldi

Fahriye Evcen, eşi Burak Özçivit'in kardeşi Burçun'la büyük bir tartışma yaşadığı ve onu sosyal medya hesabından sildiği iddiasına yanıt verdi:

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Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’in kardeşi Burçun Özçivit kavga mı etti? Açıklama geldi

"O hesap, aktif kullanılmayan bir hesap. Yazıldığı gibi bir durum söz konusu değil. Aramızda yansıtıldığı gibi bir sorun kesinlikle yok."