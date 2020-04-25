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Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’in kardeşi Burçun Özçivit kavga mı etti? Açıklama geldi
Kuruluş Osman dizisinin yıldızı Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen ve kardeşi Burçun Özçivit arasında şaşırtan gelişme yaşanmış ve Evcen görümcesini sosyal medya hesabından silmişti. Gelişme sonrası ikilinin kavga ettiği iddiaları gündeme gelmişti. Çıkan haberlerin ardından Fahriye Evcen'den iddialara cevap geldi.
Giriş Tarihi: 25.04.2020 10:11Güncelleme Tarihi: 25.04.2020 10:12