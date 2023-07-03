Evlilik sinyali vermişti! Çağla Şıkel Nail Gönenli aşkı bitti

Emre Altuğ ile ayrılığının ardından hayatına kimseyi almayan Çağla Şıkel, aşk orucunu avukat Nail Gönenli ile bozmuştu. İlk kez bir eğlence mekanında görüntülenen ikili, daha sonra el ele kamera karşısına geçerek birlikteliklerini ilan etmişti. Herkesin evlilik haberi beklediği ilişki sona erdi. İşte Çağla Şıkel ve Nail Gönenli ayrılığını detayları...