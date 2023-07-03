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Evlilik sinyali vermişti! Çağla Şıkel Nail Gönenli aşkı bitti

Emre Altuğ ile ayrılığının ardından hayatına kimseyi almayan Çağla Şıkel, aşk orucunu avukat Nail Gönenli ile bozmuştu. İlk kez bir eğlence mekanında görüntülenen ikili, daha sonra el ele kamera karşısına geçerek birlikteliklerini ilan etmişti. Herkesin evlilik haberi beklediği ilişki sona erdi. İşte Çağla Şıkel ve Nail Gönenli ayrılığını detayları...

Giriş Tarihi: 03.07.2023 10:26
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Evlilik sinyali vermişti! Çağla Şıkel Nail Gönenli aşkı bitti

Çağla Şıkel'in avukat Nail Gönenli ile ocak ayında bir partide başlayan ve evliliğe doğru gitmesi beklenen ilişkisi sona erdi.

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Evlilik sinyali vermişti! Çağla Şıkel Nail Gönenli aşkı bitti

Çağla Şıkel, Emre Altuğ'dan boşandıktan sonra 8 yıl boyunca hiçbir erkek arkadaşıyla görüntülenmemiş, hakkında çıkan aşk haberlerini de hep yalanlamıştı. Ta ki Nail Gönenli'ye aşık olana kadar…

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Evlilik sinyali vermişti! Çağla Şıkel Nail Gönenli aşkı bitti

İki oğlu olan başarılı model, özel hayatıyla ilgili kurallarını avukat Nail Gönenli için yıkmış ve birçok ünlü ismin avukatı olan Gönenli'yle ocak ayında bir partide başlayan beraberliğini gözler önünde yaşamaktan çekinmemişti.

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Evlilik sinyali vermişti! Çağla Şıkel Nail Gönenli aşkı bitti

Aylardır her yerde el ele, göz göze olan çiftten Çağla Şıkel sevgilisinin 9 Haziran'daki yaş gününde de sürpriz bir kutlama hazırlamış, Nail Gönenli ünlü modelin çikolatalarla süslettiği yaş günü pastasını kalp emojisiyle story sayfasından paylaşmıştı.

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Evlilik sinyali vermişti! Çağla Şıkel Nail Gönenli aşkı bitti

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Çeşme'de bayram tatili yapan ve herkesin evlilik haberi beklediği çift dostça ayrılık kararı aldı.