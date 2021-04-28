Esra Erol'daki olay milyonları ekrana kitledi! "Ona kalp atıp bana ok yazıyordu!" Nasıl şüphelendiğini duyunca şaşıracaksınız

ATV ekranlarında yayınlanan ve izlenme rekorları kıran Esra Erol'da programında şaşırtıcı ve garip olaylar yaşanmaya devam ediyor. Programa katılan Muzaffer Kazıkçı, Eşi Ayşe Kazıkçı'nın hostesliğini yaptığı servisin şoförü Yaşar Yıldırım'a kaçtığını iddia etti. Muzaffer Kazıkçı "Ona kırmızı kalp atıyordu bana ok yazıyordu" ifadelerini kullanırken neden dolayı şüphelendiğini de açıkladı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 28.04.2021 18:33 Güncelleme Tarihi: 28.04.2021 18:35 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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