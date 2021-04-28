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Haberler Galeri Esra Erol'daki olay milyonları ekrana kitledi! "Ona kalp atıp bana ok yazıyordu!" Nasıl şüphelendiğini duyunca şaşıracaksınız

Esra Erol'daki olay milyonları ekrana kitledi! "Ona kalp atıp bana ok yazıyordu!" Nasıl şüphelendiğini duyunca şaşıracaksınız

ATV ekranlarında yayınlanan ve izlenme rekorları kıran Esra Erol'da programında şaşırtıcı ve garip olaylar yaşanmaya devam ediyor. Programa katılan Muzaffer Kazıkçı, Eşi Ayşe Kazıkçı'nın hostesliğini yaptığı servisin şoförü Yaşar Yıldırım'a kaçtığını iddia etti. Muzaffer Kazıkçı "Ona kırmızı kalp atıyordu bana ok yazıyordu" ifadelerini kullanırken neden dolayı şüphelendiğini de açıkladı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 28.04.2021 18:33 Güncelleme Tarihi: 28.04.2021 18:35
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Esra Erol'daki olay milyonları ekrana kitledi! Ona kalp atıp bana ok yazıyordu! Nasıl şüphelendiğini duyunca şaşıracaksınız

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da bugün herkesi şoke eden bir olay yaşandı. Muzaffer Kazıkçı adlı kişi, eşi Ayşe Kazıkçı'nın, hostesliğini yaptığı servisin şoförü Yaşar Yıldırım'a kaçtığını öne sürdü.

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Esra Erol'daki olay milyonları ekrana kitledi! Ona kalp atıp bana ok yazıyordu! Nasıl şüphelendiğini duyunca şaşıracaksınız

İzmir Gaziemir'den stüdyoya gelen ve Esra Erol'dan yardım isteyen Muzaffer Kazıkçı, 2 Eylül'de eşinin evi terk ettiğini ve Yaşar Yıldırım'a kaçtığını söyledi.

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Esra Erol'daki olay milyonları ekrana kitledi! Ona kalp atıp bana ok yazıyordu! Nasıl şüphelendiğini duyunca şaşıracaksınız

Daha önce mesajlarını yakaladığını ancak eşinin inkar ettiğini de sözlerine ekledi. Aldatıldığını eşinden şüphelendikten sonra Facebook hesabına girip mesajlarına baktığında öğrendi.

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Esra Erol'daki olay milyonları ekrana kitledi! Ona kalp atıp bana ok yazıyordu! Nasıl şüphelendiğini duyunca şaşıracaksınız

Muzaffer Kazıkçı, 'eşim bana okey yazıyordu Yaşar'a kırmızı kalp emojisi gönderdiğini gördüm' dedi. İlişkilerinin olduğunu bu şekilde anladığını dile getirdi.

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Esra Erol'daki olay milyonları ekrana kitledi! Ona kalp atıp bana ok yazıyordu! Nasıl şüphelendiğini duyunca şaşıracaksınız

Ayrıca Facebook'taki hareketlerini izlemek adına plan yaptığını da anlattı. 2 Eylül'den itibaren evde olmayan Ayşe Kazıkçı, Yaşar Yıldırım ile aynı servis aracında çalışıyordu.